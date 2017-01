Apple stoot Microsoft van troon in OS-markt

In 2018 en 2019 wordt het gat nog groter, verwacht het onderzoeksbureau dat zijn laatste cijfers deelde met Computerworld. In 2016 draaiden 260 miljoen verscheepte apparaten Windows en daarmee kwam het Microsoft-OS uit op 11,2 procent van het geheel van 2,3 miljard apparaten die fabrieken uitrolden. De overgrote meerderheid daarvan draait Android.

Apple keert terug

Ondertussen maakte iOS en MacOS een dip van tien procent door ten opzichte van een jaar eerder en werden er 248 miljoen apparaten verscheept. Dat ligt vooral aan een daling van het aantal verkochte iPhones, de laatste jaren het vlaggenschip van Apple. Maar in tegenstelling tot Windows, verwacht Gartner dat iOS en MacOS terugkeren naar 268 miljoen dit jaar, 276 miljoen volgend jaar en naar 285 miljoen in 2019.

Tegelijkertijd maakt Windows een daling door en loopt het tegen stagnatie aan de komende twee jaar. Dit jaar zullen 252 miljoen apparaten het OS van Microsoft draaien - de meerderheid daarvan is pc - een daling van drie procent ten opzichte van vorig jaar. Volgend jaar is er nauwelijks sprake van groei en komt Windows uit op 253 miljoen apparaten. In 2019 komt Windows uit op 257 miljoen.

Het gat tussen Microsoft en Apple komt daarmee uit op zo'n 28 miljoen apparaten, in het voordeel van Apple.

Doemtijdingen pc-markt

Gartners cijfers zijn weer deprimerend over bijna elke categorie, met minder productie dan een jaar eerder en groeiloos tot en met dit jaar. "De wereldwijde markt stagneert", schrijft Gartners Ranjit Atwal. "De pc-markt bereikt dit jaar de bodem." Die trend raakt Microsoft het zwaarst, omdat Windows vrijwel helemaal afhankelijk is van de pc-verkoop. Omdat Microsoft ook op de mobiele markt niet meetelt, is de verkoop van hardware momenteel louter slecht nieuws voor het bedrijf.

Dit jaar zakt de pc-markt met nog eens 7 procent in. Daarna wordt het marginaal beter en gaat de markt naar 272 miljoen apparaten in 2018 (van 266 dit jaar) en naar 278 miljoen in 2019. Maar het blijft allemaal onder de grens van 300 miljoen per jaar, de nieuwe norm.

Lichtpuntjes

Al enkele jaren hoor je deskundologen de dood van de pc voorspellen met die instortende markt en de komst van nieuwe hardwarecategorieën, maar de pc verdwijnt niet. Wel heeft de markt nog steeds een zware dobber te verwerken. In 2012, verder ook geen topjaar, werden er nog 350 miljoen pc's afgezet. Maar de dagen boven de 300 miljoen liggen ook al achter ons.

Het onderzoeksbureau verwacht dat er een kleine boost plaatsvindt doordat gebruikers nieuwe features willen gebruiken en mooie nieuwe pc's ze over de streep trekken om er eentje aan te schaffen. In de herfst voorspelde Gartner dat dit in 2017 zou gaan gebeuren, maar die verwachting is nu bijgesteld en grotere groepen kopers gaan pas volgend jaar aan een nieuwe pc.

De meeste analisten hebben de hoop op groei in de consumentenmarkt afgeschreven. Zakelijke klanten blijven pc's kopen en de transitie van Windows 7 naar Windows 10 houdt de komende jaren de pc-markt overeind. In 2020 wordt Windows 7 niet meer ondersteund en dat naderende pensioen zorgt voor een nieuwe hardwarerefresh in de zakelijke markt.