Pc-markt trekt weer aan volgend jaar

Apple-CEO Tim Cook verklaarde de pc in 2015 dood in dit interview. Blijkbaar heeft hij ongelijk, want de immer instortende pc-markt gaat een voorzichtige klimperiode tegemoet. Gartner verwacht dat groei terugkeert in 2018, wat een eind maakt aan een jarenlange glijbaan omlaag, sinds 2012; het jaar dat Microsoft Windows 8 uitbracht.

Jarenlang ineenzijgen

Die groei zal maar klein zijn: van 266 miljoen laptops, hybdride's en pc's dit jaar naar 272 miljoen in 2018. Vorig jaar bleef de teller steken op 268 miljoen stuks. De laatste jaren zijn er wat lichtpuntjes geweest, zoals het vierde kwartaal van 2014 toen de markt met een procent groeide. Maar op jaarbasis slinkt het alleen maar.

Er worden meer pc's verscheept volgend jaar vanwege een robuuste upgradecyclus, zegt Gartner-onderzoeker Ranjit Atwal. Die groei houdt aan in 2019, waarin Gartner 278 miljoen stuks voorspelt. Ook worden oude pc's vervangen door apparaten met moderne ontwerpen en meer functionaliteit, verwacht Atwal.

Nieuwe bling

De upgradecyclus is vertraagd en daar heeft de pc-markt onder te lijden gehad. Microsoft bood gratis upgrades naar Windows 10, dat ook prima draait op oudere hardware, waardoor er minder noodzaak was om een nieuwe pc aan te schaffen. De Windows 8-flop veroorzaakte een diepere crisis, terwijl populaire voorganger Windows 7 juist voor een grote upgradecyclus zorgde. Intel-CEO Brian Krzanich noemde vorig jaar een upgradecyclus van zes jaar vandaag de dag, wat vroeger nog drie jaar was.

Nieuwe laptops en pc's die zijn aangekondigd op CES dit jaar tonen de verbeteringen aan in functionaliteit die nieuwe kopers aantrekken. Dunnere en lichtere apparaten bevatten schermen met een fors hogere resolutie, usb-c-poorten, 4G-connectiviteit en touchscreens. Later dit jaar komen er laptops uit met Intels supersnelle Optane-opslag (ook bekend als 3D Xpoint).

Game-pc's en andere hardware

Gaming-pc's hebben de laatste jaren een opleving meegemaakt en zijn nog een lichtpunt in een anderszins instortende markt. Game-pc's blijven groeien, met de toenemende interesse in eSports en VR, waarvan wordt verwacht dat het over enkele jaren uitgroeit tot een miljardenmarkt. Gebruikers zoeken naar nieuwe computerervaringen met de nieuwe displays die op je hoofd rusten, zegt Atwat. Sommige headsets, zoals de HoloLens, zijn eigen computers, terwijl apparaten als Oculus Rift en HTC's Vive nog steeds pc's vereisen met behoorlijk wat grafische kracht.

Buiten de pc om wordt er ook groei verwacht in de hardwaresector. Tablets groeien volgend jaar met 1 miljoen naar 166 miljoen. Vorig jaar werden er 165 miljoen verscheept, een daling ten opzichte van een jaar eerder toen het er 168 miljoen waren. Ook mobiele telefoons groeien van 1,88 miljard vorig jaar tot 1,89 miljard dit jaar. In 2018 komt het volgens Gartner zelfs uit op 1,92 miljard.