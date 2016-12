5 onderschatte initiatieven van Microsoft

Maar er waren een paar aankondigingen die - hoewel belangrijk - een beetje ondergesneeuwd raakten. Die hebben dan niet de wow-factor van de Surface Studio of de HoloLens, maar hebben het wel in zich om Microsoft en de wereld in de komende jaren te veranderen.

Hier is een overzicht van hetgeen je waarschijnlijk is ontgaan.

Microsofts nieuwe bottools

Op zijn conferentie voor ontwikkelaars Build legde Microsoft een visie neer voor een platform voor conversaties. Het idee is vrij simpel: traditionele gebruikersinterfaces zijn moeilijk onder de knie te krijgen voor een beginner, dus we laten mensen gewoon praten met computers.

In de praktijk betekent dat dat het bedrijf intelligente bots ontwikkelt in combinatie met zijn virtuele assistent Cortana. Het onthulde een open source bot-framework om het voor ontwikkelaars makkelijker te maken geautomatiseerde gesprekspartners te bouwen die werken met verschillende chatapps zoals Skype, Facebook Messenger, Kik en andere.

Later in het jaar liet Microsoft een aantal nieuwe botmogelijkheden zien, waaronder een op Azure gebaseerde QnA Maker-dienst die organisaties FAQ-documenten laat uploaden en gebruiken als basis voor een bot die vragen van gebruikers kan beantwoorden.

Nu is er nog geen grote markt voor bots, maar het is duidelijk dat Microsoft doorgaat met het bouwen van tools om ze mainstream te maken. Het wordt interessant om te bezien of dat ergens toe gaat leiden.

"Right now, bots aren't a massive business, but it's clear that Microsoft will continue building tools to push them into the mainstream. It will be interesting to see if that actually goes somewhere".

Gespecialiseerde hardware

Microsoft liet iets bijzonders zien op zijn Ignite-handelsbeurs in Atlanta eerder dit jaar. Het bedrijf onthulde dat het honderdduizenden Field-Programmable Gate Arrays had uitgerold in zijn gehele cloud om belangrijke taken te kunnen versnellen.

FPGA's laten ontwikkelaars circuits configureren om bepaalde taken sneller te kunnen afhandelen, sneller dan andere typen processors. In het geval van Microsoft worden ze gebruikt om vooralsnog software-defined networking te versnellen tussen instances in Azure.

De voordelen zijn nu in beta beschikbaar als Accelerated Networking, een gratis feature in Azure die gebruikers snelheden geeft tot op 25GBPS en latency van tussen de 25 en 50 microseconden. Het verplaatsen van SDN-functies van de server naar de cloud kan tevens meer serverhardware vrijmaken voor rekentaken.

FPGA's zijn tevens handig voor bepaalde taken in machinelearning, naast andere zaken, en Microsoft gebruikt ze al in eigen voordeel. Het bedrijf werkt aan het overbrengen van op FPGA gebaseerde versnellingen in zijn clouddiensten die gebruik maken van machinelearning.

AI krijgt zijn eigen divisie

Eind september kondigde Microsoft aan dat het een nieuwe divisie opzet voor AI & Research. Dat lijkt wellicht niet meer dan de bekende en periodieke veranderingen van de organisatiestructuur zoals we die bij veel bedrijven veel zien, maar dit geeft wel aan in welke richting Microsoft denkt waar het in de toekomst zijn geld kan verdienen.

Die divisie, geleid door onderzoeksbaas Harry Shum, telt meer dan 5000 engineers. Microsofts interne onderzoekstak heeft aan de wieg gestaan van enkele belangrijkste innovaties op het gebied van AI, zoals zijn Cognitive Services API's en Skype Translator.