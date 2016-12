Hoe kun je nou een seksrobot vertrouwen?

Hyundai heeft zich gestort op het produceren van exoskeletten en denkt een Iron Man-achtig pak te kunnen bouwen voor een veel lagere prijs dan andere exoskeletten die tussen de 35.000 en 70.000 euro kosten. Het H-Mex model moet dwarsleasiepatiënten kunnen laten lopen, dus hopelijk kan deze tegen een redelijke prijs worden geproduceerd, zodat ze in een normaal verzekeringspakket kunnen worden opgenomen.

Verwaarloosde beveiliging

De krukken die bij de robotbenen horen bedien je met een apparaat dat lijkt op een game-controller. Engadget omschreef het als een controller om te lopen, met knoppen voor zitten, opstaan, lopen en traplopen. Ik hoop dat dit realiteit wordt, aangezien ik mensen ken die zo'n apparaat goed zouden kunnen gebruiken, maar het duurt nog wel tot 2019, 2020 voor je de H-Mex kunt kopen.

We moeten alleen wel een beetje oppassen met gezondheidstechnologie, want in de regel wordt de beveiliging daarvan ernstig verwaarloosd. Wearables, robotisch of anderszins, kunnen regelmatig niet vertrouwd worden. Recent onderzoek van het Center for Digital Democracy (PDF) wijst erop dat gezondheidswearables het afgelopen jaar zijn verdubbeld, maar dat velen ervan onder meer privacy en beveiligingsissues hebben. Een van de grote problemen van wearables is dataverzameling en de privacygevolgen daarvan.

Seksdata verzameld

Als je er al niet vanuit kunt gaan dat je fitnessband je privacy beschermt - denk aan het 'incident' waarbij Fitbit de seksuele activiteit van gebruikers per ongeluk op straat gooide - hoe zit het dan met seksrobots? Ja, dat klinkt futuristisch, maar de tijd van zulke apparaten is heel dichtbij. Dit jaar werd er al een tweede International Congress on Love and Sex with Robots gehouden, dat onder meer ging over welke persoonlijke data wordt verzameld - opgenomen en opgeslagen - en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Een lector van de University of London, Dr. Kate Devlin zei: "We vinken het vakje aan dat we akkoord gaan met de voorwaarden zonder deze te lezen." Hoewel gebruikersfeedback en geaggregeerde data goed kan zijn om producten te verbeteren, vraagt de lector zich af: "Willen we dat mensen weten wanneer we seks hebben en hoe we dat doen?" Dat probleem heb je nu al met seksspeeltjes die zeer privacygevoelige informatie doorbrieven, niet alleen aan de fabrikant, maar ook naar kwaadwillende luistervinken vanwege de vele kwetsbaarheden in de apparaten.

Gerichte advertenties

Een andere spreker, Oliver Bendel van de Zwisterse Hochschule für Wirtschaft Institut für Wirtschaftsinformatik, vreest dat menselijke gebruikers zichzelf overbelasten met zulke robots. Zelfs als dit geen gezondheidsproblemen vormt, willen we dan dat zulke gegevens worden verzonden en gebruikt voor gerichte advertenties of andere marketingdoeleinden? Bendel heeft ook ethische vragen over seksrobots, bijvoorbeeld of het morele vaardigheden moet hebben of de mogelijkheid om menselijke minnaars aan te trekken.