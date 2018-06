Wat gebeurt er met Intel onder een nieuwe CEO?

Het goede nieuws (als dat er is): Krzanich en Intel kregen de afgelopen jaren al te maken met dezelfde uitdagingen die een nieuwe CEO onder ogen zal moeten zien, zoals een dalende pc-markt en pogingen om mee te tellen op de mobiele markt. De vraag is vooral hoeveel het nieuwe hoofd van Intel nog moet investeren in de pc-markt.

Krzanich buiten; Swan (tijdelijk) binnen

Brian Krzanich trad af als CEO omdat hij intern beleid overschreed: Intel kreeg onlangs te horen dat Krzanich een verleden verhouding met een werknemer had. Zo'n relatie is in strijd met het beleid van de organisatie tegen relaties op de werkvloer. Net als veel andere bedrijven staat Intel managers niet toe om relaties aan te gaan met hun werknemers. Volgens de Wikipedia-pagina van Krzanich is hij getrouwd.

De belangrijkste financiële topman, Bob Swan, is benoemd tot interim-CEO. Hoewel Swan sinds 2016 CFO is, merkt Intels officiële bio op dat hij een niet uit de eigen gelederen afkomstig is. Swan bracht negen jaar door als CFO van eBay, en zijn enige tijd als hoogste baas was het leiden van Webvan, een bedrijf dat ten onder ging toen de internetzeepbel barstte. Die loopbaangeschiedenis betekent vrijwel zeker dat Swan niet benoemd zal worden tot een permanente vervanger.

Succes en tegenslagen

Het succes van Krzanich tijdens zijn vijfjarig dienstverband is duidelijk te zien. In het tweede kwartaal van 2013, toen hij overnam, daalde de winst in van de pc-business van het bedrijf. Sindsdien is de omzet van Intel fors gegroeid, het bedrijf verwacht $16.9 miljard in omzet als de kwartaalcijfers volgende maand bekend worden gemaakt. Ook de aandelenkoers van Intel is in die tijd bijna verdubbeld.

Maar Intel heeft ook zware tegenwind. De productietechnologie is al enkele jaren grotendeels vastgelopen op het 14nm-niveau, met een langzame uitbreiding naar de volgende iteratie van het productieproces, 10 nanometer. Gartner zei deze week dat 61,7 miljoen pc's in het eerste kwartaal van 2018 werden verscheept. Dat is het veertiende kwartaal op een rij dat de verkoop van pc's daalt.

Krzanich heeft urenlang publiekelijk gesproken over Intels nadruk op embedded, sensoren (IoT) en kunstmatige intelligentie, maar die businessunits - Intels Internet of Things Group en Programmable Solutions Group - verdienen nog steeds minder dan een miljard dollar per kwartaal.

Nieuwe technologieën

Intel is met succes overgestapt op duurdere premiumprocessors voor gaming met hogere marges, namelijk de Core i9-serie. De Xeon-processor voor servers van het bedrijf blijft sterk. In samenwerking met Micron ontwikkelde Intel wat het Optane Memory (een hybride van primair geheugen en opslag) noemt, dat het momenteel uitsluitend aanbiedt als een soort HDD-accelerator voor pc's.

Kennis van al die bedrijfscomponenten en de veranderende markt is vereist voor een leidinggevende van een techbedrijf als Intel en de chipmaker heeft daarom altijd van binnenuit gepromoot, denkend dat die opgebouwde ervaring een CEO zou helpen om de markt te begrijpen. Krzanich en voormalig Intel-president Renee James hebben naar verluidt een soort "Intel first"-strategie gekozen bij het lobbyen voor Otellini's baan, tegenover externe kandidaten.

