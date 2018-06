Wat is Ethereum Classic en wat is het verschil met ETH?

Coinbase, een populaire handelsplaats voor vier grote cryptovaluta, heeft aangekondigd in de komende maanden een vijfde toe te voegen aan zijn platform. Momenteel kunnen gebruikers Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCC), Ethereum (ETH) en Litecoin (LTC) verhandelen of kopen en verkopen voor euro's. De vijfde munteenheid die wordt toegevoegd is de token van Ethereum Classic (ETC).

Smart contract-fout

ETC wordt door volgers gezien als de 'originele' Ethereum-blockchain (hoewel het een fork is), maar niet langer de 'officiële'. Via een hack twee jaar geleden ging een onverlaat aan de haal met 3,6 miljoen Ether, de native cryptovaluta op de blockchain. Er kwam vrij snel een voorstel van de originele ontwerper van Ethereum, Vitalik Butarin, om de blockchain te forken om de hack ongedaan te maken.

Het probleem volgens sommige operators van de blockchain is dat er niets mankeerde aan Ethereum zelf. De fout zat in het kort in een complex smart contract dat hoorde bij een decentraal kapitaalfonds (de DAO) waarmee investeerders werden getrokken. De aanvaller kon calls maken naar dat contract op dat ene Ethereum-adres om Ethers over te boeken, voordat het smart contract werd bijgewerkt met de nieuwe data.

Programmeerfouten in deze smart contracts komen vaker voor, lees meer in ons eerdere artikel Ethereum-taal Solidity: toegankelijk maar complex

Met andere woorden, de blockchain werkte precies zoals omschreven door de makers, maar niet zoals de smart contract-developers hadden bedoeld. Dat leidde tot een principieel conflict tussen binnen de Ethereum-community

Voors en tegens

De ene kant wilde dat de ledger ongewijzigd bleef om te laten zien dat Ethereum daadwerkelijk decentraal is en niemand invloed uitoefenent op de keten. De andere kant vond dat deze invloed wel meevalt, aangezien je bij een fundamentele regelwijziging nog steeds een consensus nodig hebt van de meerderheid.

De discussie kwam neer op de vraag wat belangrijker is: een ongewijzigde originele ledger zoals bedoeld maar met mogelijk reputatieverlies, of een fork waarbij de DAO-fout wordt hersteld en waarmee je demonstreert dat Ethereum zich kan aanpassen bij grote problemen?

Het voorstel was aanvankelijk om een achterwaarts compatibele patch te introduceren, een zogenoemde soft fork, waardoor de DAO-transacties zouden worden geblacklist. Maar het ontwerp daarvoor had bugs en het zat developers niet lekker dat een soft fork transacties als het ware ongedaan kon maken, vanwege de implicaties voor de betrouwbaarheid van de ledger. Dat dit ook niet lukte, sterkt het gevoel van Ethereum-fans dat de ledger ook sterk en betrouwbaar is.

Ethereum splitst

De Ethereum Foundation stuurde vervolgens aan op een hard fork: een patch die niet achterwaarts compatibel is. Ethereum-gebruikers die deze patch verwerpen en de oude software (en ledger) blijven draaien bouwen dan verder op de originele keten, terwijl de rest verder bouwt vanaf het blok waarin een regelwijziging wordt aangenomen. De update werd voorgesteld aan de Ether-bezitters die konden stemmen op het al dan niet aannemen van de software-update.

Het voorstel werd met een overgrote meerderheid aangenomen. Zo'n tien procent van de Ethereum-nodes bleven op de 'oude' ledger die niet compatibel is met de nieuwe waar de gewraakte smart contract-hack ongedaan is gemaakt. De blockchains van de twee zijn hetzelfde vanaf diens genesis-block tot op blokhoogte 1920000 en vanaf dat moment scheiden de wegen: ETH is de officiële keten en ETC, verderbouwend op de blockchain vóór de wijziging, is daarmee de fork.

Gevolgen voor Ether-bezitters

Dat betekent in de praktijk voor Ether-bezitters die deze aankochten vóór block 1920000 (op 20 juli van 2016 weggeschreven) ook tokens van blockchain ETC bezitten. Bezitters van Ethers van voor die datum, hebben dan ETH van de 'mainstream' tweede keten, maar evenveel ETC-tokens van de oude keten, aangezien die verder bouwt zonder de transacties die op de ETH-keten na 20 juli 2016 zijn weggeschreven.

ETC leest niet wat je verder met de tokens op ETH doet, dus wat Ethereum Classic betreft zijn de originele transacties van kracht en heeft de bezitter zijn of haar tokens ongeacht wat er daarna gebeurde in post-fork Ethereum.

Die feitelijke verdubbeling geldt niet voor Coinbase-gebruikers, aangezien ondersteuning voor Ethereum langzaam in 2016 werd toegevoegd, maar klanten pas de dag ná de fork Ethers konden uitwisselen op het platform. Gebruikers die Ethers bij Coinbase kochten, bezitten ETH-tokens en geen ETC-tokens. Klanten die Ethers op andere platforms geparkeerd hadden, kregen wel dezelfde hoeveelheid tokens in bezit op twee los van elkaar opererende blockchains.