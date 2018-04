Private openbare informatie: de komst van Parallel Reality

Momenteel is het een gebruiker per scherm. Maar de tijd komt eraan dat één scherm zich individueel gericht op honderden gebruikers richt. Denk aan de reclamezuilen van Minority Report, die langslopende personen aanspraken als hun ogen naar de advertentie dwaalden. Een publiek scherm wordt zo privé, gericht en gepersonaliseerd voor slechts een paar seconden.

Dynamische billboards

In het echt zullen mensen niet blij worden van een reclamezuil die zulke verregaande toegang tot persoonlijke gegevens tentoonspreidt om advertenties te serveren. Zoals we de afgelopen weken goed hebben kunnen zien, lopen we tegen een grens aan van wat we dulden, met het doorverkopen van gegevens voor advertentiedoeleinden, zoals geïllustreerd wordt in het Facebook-schandaal.

Maar zulke persoonlijke data is niet nodig om dit soort adverteren te laten werken. Anderhalf jaar geleden bijvoorbeeld veranderde een billboard in Moskou zijn advertentie aan de hand van de auto die langsreed. Het bedrijf Synaps Labs plaatste high-speed camera's op een afstand van 180 meter van het reclamebord om het merk en type van elke auto in beeld te brengen.

Het doel was om advertenties van een dure wagen van Jaguar te laten zien aan automobilisten die al in een dure auto reden. Het bedrijf bouwt deze technologie verder uit en heeft nu billboards in Rusland en de VS. In plaats van het opslurpen en inlezen van persoonlijke gegevens, gebruikt het billboardsysteem van Synaps openbare informatie: merken van auto's op straat.

Op basis van live-informatie

Dat proces - om direct informatie te gebruiken van beeld - is iets waar AI erg goed in is. Intelligente software kan allerlei dingen opmerken, vooral over voetgangers. Bestaande AI kan al zien of iemand in een foto oud of jong, man of vrouw is en andere dingen bepalen die nuttig zijn voor advertentiedoeleinden.

Dus inderdaad zie je dan Minority Report-achtige advertenties die zich aanpassen op de persoon die langsloopt. Maar dat wordt live uitgevoerd op openbare informatie die de software leest op dat moment en niet op basis van opgeslagen persoonsgegevens in een database. Mensen hoeven niet eens bewust te zijn dat de reclame die ze zien op hen gericht is - een beetje zoals online advertenties vandaag de dag.

Meerdere boodschappen tegelijk

De technologie van Synaps Labs kan uiteraard maar één scherm tegelijk laten zien, dus iedereen die langsrijdt op het moment dat een luxe-auto de reclame van Jaguar activeert, ziet het ook. Die personalisatie wordt krachtiger als billboards honderden reclames tegelijk kunnen laten zien aan verschillende mensen, zonder dat die elkaars reclame kunnen zien.

En dat is de toekomst die er nu aan zit te komen waar ik dieper naar kijk in dit artikel. Daarbij is het belangrijk op te merken dat het gaat om technologie met duidelijk zakelijke toepassingen en niet eens zozeer als advertentietechniek.