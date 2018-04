Gedachtenlezende tech is hier - en nuttiger dan je denkt

Denk hier eens over na: gedachtenlezende technologie bestaat niet alleen al, maar het wordt daadwerkelijk nuttig voor praktisch gebruik in alledaagse applicaties. Maar wacht, hoor ik je denken, dat is eng, nutteloos en privacyschendend. Lees dit artikel verder en misschien breng ik je op andere gedachten. (En als dat lukt, weten je gadgets het straks al.)

Spraaksignalen uitlezen

Futuristen verwachten het al jaren en hoewel we al decennia hersengolfpatronen kunnen detecteren, ontbrak het ons aan de mogelijkheid die te interpreteren. Dat verandert dankzij machine learning en AI, waardoor we zicht krijgen op betekenis van patronen. Onderzoekers kijken naar gedetecteerde patronen en koppelen die aan woorden of beelden. Eenmaal gemapt, kunnen ze worden gebruikt voor bediening van apparatuur met hersengolven of andere detectiedoeleinden.

Zo hebben slimme mensen bij MIT onlangs een experimenteel apparaat onthuld met machine learning-toepassing die tekst naar spraak naar tekst omzet, maar dan zonder spraak.

Misschien moet ik dat even toelichten.

Elektrodes van het apparaat vangen signalen op die de hersenen naar het gezicht sturen en de machine learning-applicatie vertaalt deze naar tekst. Dat noemen de onderzoekers subvocalisatie of stille spraak. Ze gebruiken een neuraal netwerk om specifieke signalen aan specifieke woorden te koppelen. Na een kwartier trainen en aanpassen op een persoon was het al 92 procent nauwkeurig.

'Praten' met virtuele assistent

Output wordt geproduceerd met botgeleiding. Dat betekent dat je vragen kunt stellen zonder daadwerkelijk te spreken aan een virtuele assistent en dat je de resultaten alleen zelf hoort, zodat niemand in de omgeving last van je heeft of merkt wat je doet. Dit is een verrassende wending qua gedachtenlezen, want het 'leest' je gedachten niet, enkel specifieke spraakinstructies van je hersenen. Deze video laat zien hoe dat er ongeveer uit zou zijn:

Ja, het apparaat zelf ziet er volslagen idioot uit; vrijwel niemand gaat hiermee buiten rondlopen. Het belangrijke aan dit onderzoek is dat subvocalisatie een computerinterface van de nabije toekomst kan zijn.

Onderzoekers van de University of California in San Francisco gaan nog een stap verder met gedachtenlezende technologie en deze machine haalt een hogere nauwkeurigheid dan de stille spraak-machine van MIT. Het detecteert wat een persoon hoort, door enkel te kijken naar hersenactiviteit.

Het wetenschappelijke proces erachter is een beetje gruwelijk. Geleend van een behandelingsmethode voor epilepsie, werden elektroden geïmplanteerd om rechtstreeks contact te maken met de hersenen. Als tweede doel werden signalen in de auditieve cortex gemonitord. Die data werd gebruikt om algoritmes te ontwikkelen die auditieve signalen koppelden aan specifieke spraakgeluiden. Dat is de eerste stap richting een wearable die gedachten in spraak kan omzetten.