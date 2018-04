Hoe identiteitsbeheer via een blockchain werkt

De bedrijven zijn onderdeel van de non-profit Sovrin Foundation. Die organisatie ontwikkelt nu het Sovrin Network, waarmee iedereen vooraf geverifieerde gegevens kan uitwisselen met een andere entiteit binnen het netwerk. Het is een digitale equivalent van het tonen van identificerende passen die je fysiek bij je draagt, zoals een rijbewijs, pinpas of paspoort.

Wallet-koppeling bewijst ID

In plaats van een fysieke pas gaat het om een verwijzing in je digitale wallet die versleuteld is gekoppeld aan het instituut dat het bewijs verstrekte, bijvoorbeeld een bank, overheid of een zelfs een werknemer. Door deze koppeling te verifiëren via een blockchain, kan een entiteit zonder de identiteit zelf in te zien worden geverifieerd door de opvragende partij.

De eigenaar van de wallet kan bepalen welke informatie een bedrijf dat de identiteit wil verifiëren mag ontvangen en niets meer. "Ze hebben controle over hun persoonsgegevens en kunnen op elk moment de toegang intrekken", vertelt Adam Gunther, IBM's Director of Trusted Identity. IBM is sinds vorige week een van de partners om bedrijven, non-profits en overheden te ondersteunen om de infrastructuur en applicaties binnen het Sovrin Network te bouwen.

Standaarden voor uniformiteit

Samen met andere leden van de stichting heeft IBM gewerkt aan een standaardenorgaan, de Decentralized Identity Foundation, om te verzekeren dat er een consistente interface wordt ontwikkeld. IBM zet verder hardware, beveiliging en netwerkcapaciteit in om het zelfbeherende identiteitsnetwerk te assisteren.

Die andere leden zijn onder meer 22 bedrijven uit een brede serie sectoren, zoals leverancier van beveiligde materialen die in briefgeld worden gebruikt SICPA, de onderzoekstak van Deutsche Telekom T-Labs, ATB Financial en blockidentiteitsbeheerder Evernym die applicaties ontwikkelt die draaien op het netwerk.

Identiteit en datadiefstal

In een digitale economie waarin consumenten en bedrijven goederen kopen, hypotheken en leningen afsluiten en verifiërende identiteitsgegevens uitwisselen voor een grote verscheidenheid aan doelen is het enorm belangrijk geworden om dataprivacy te garanderen, vooral na enkele opvallende datadiefstallen.

Vorig jaar alleen al lekten 2,9 miljard records uit van verschillende beveiligingsincidenten, waaronder opvallende - maar helaas niet zeldzame - datadiefstallen als de hack bij dataverzamelaar Equifax. Die lekte informatie over de kredietwaardigheid en andere gevoelige informatie uit van meer dan 150 miljoen mensen.

Nieuwe netwerklaag

Veel van deze incidenten zijn een gebrek aan grondige beveiliging, maar ze worden ook gezien als een inherent gevolg van de manier waarop we netwerkinfrastructuren nu gebruiken. Wat ontbreekt is een aparte identiteitslaag die vastligt zónder daadwerkelijk persoonsgegevens uit te wisselen en dat is de daadwerkelijk vernieuwende oplossing die Sovrin met een blockchaingebaseerd netwerk brengt.