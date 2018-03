Hoe Google Amazons markt wegkaapt

De onbeantwoorde vraag is hoe Google precies gaat verdienen aan de spraakopdrachten aan Assistant. Want of het nu gaat om praten richting de smartphone of een slimme speaker (die markt groeit volgens IDC momenteel explosief met 184 procent) niemand zit te wachten op audio-advertenties die te pas en te onpas op je worden afgevuurd.

(Google liet vorig jaar een proefballonnetje op door te 'experimenteren' met reclames via Assistant op Google Home en de reacties daarop waren niet mals, om te illustreren dat reclames via de virtuele assistent waarschijnlijk geen goed verdienmodel vormen.)

Advertentiemodel

Google heeft een ongebruikelijke positie met dit probleem, zoals ik hier onlangs uitlegde. Voor Amazon, de huidige marktleider op dit gebied, is het verdienmodel van de assistent duidelijk: het is makkelijker om dingen te bestellen via de speaker en zorgt voor meer verkoop - nog eens zonder prijsvergelijkingen ook nog. Maar Google heeft ook een interessante positie.

Google's core-business draait om advertenties en alles wat het bedrijf doet, draait erom dit verdienmodel te ondersteunen. Het is vrij vanzelfsprekend dat hoe meer tijd je besteedt online en het liefst met verschillende Google-diensten, hoe meer data het bedrijf over je kan verzamelen, en daarmee kan het beter gerichte advertenties afleveren waar je ook bent online.

Hardware secundair

En ja, het bedrijf is ook in de productie van hardware gestapt, maar de winst daarvan is slechts een fractie van het advertentiemonster dat onder de oppervlakte schuilt. Daarnaast zijn Google's motivatie als apparaatfabrikant drastisch anders dan de motivatie van de meeste andere bedrijven, vanwege een belangrijk verschil:

Door je Google-hardware te laten gebruiken, kan Google een betere constante gebruikerservaring afleveren met Google-diensten in het middelpunt. Dat betekent vervolgens dat je meer online gaat, meer Google-diensten gebruikt, waardoor Google meer gegevens over je kan verzamelen en-- nou ja, je snapt het wel. Zelfs als het om hardware gaat, gaat het niet echt om hardware.

Afhankelijk van ads

De uitdaging van Google is dat alle delen van het model erop rekenen dat Google je advertenties kan laten zien. Zonder dat element, valt het hele model uit elkaar. Als je meer van je zoekopdrachten zonder visuele (web)interface doet, bijvoorbeeld door te praten tegen een speaker, is het lastig om te verdienen met een advertentiemodel.

Op korte termijn zorgt het vooropstellen van Assistant ervoor dat je geïnvesteerd blijft in Google's ecosysteem. Maar als traditioneel zoeken minder relevant wordt dan spraakgestuurd zoeken, zoals de meeste deskundigen momenteel voorspellen, loopt Google een risico zijn eigen verdienmodel te ondermijnen.

Hierna: Google's oplossing voor dit dilemma.