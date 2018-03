5 redenen dat je overal schermtoetsenborden gaat gebruiken

Ik heb goed nieuws en slecht nieuws over laptops. Eerst het slechte nieuws: we krijgen allemaal laptops die een aanraakscherm hebben op het vlakke deel, in plaats van een toetsenbord. Ik weet het, dat klinkt verschrikkelijk. Daarom is dit ook het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat deze nieuwe virtuele toetsenborden niet lijken op of zich gedragen als de dingen die we kennen van smartphones.

Op Apple's ontwikkelaarscongres WWDC, dat in juni plaats gaat vinden, zou het bedrijf mogelijk een toetsenbord voor de iPad aankondigen die enkel uit een scherm bestaat. Dat zou ter vervanging van het huidige iPad Pro Smart Keyboard zijn. Ook wordt er mogelijk een laptop aangekondigd met twee scehrmen. Maar zelfs als dat niet zo is, verwacht ik dat andere fabrikanten naar tweeschermige laptops evolueren in de komende drie jaar.

Je tikt voor het echte werk liever op een fysiek toetsenbord. Dat snap ik, ik ook. Ik vermoed zelfs dat vrijwel iedereen huivert bij het idee dat we deze vervangen voor virtuele toetsenborden op touchscreens. Maar dat is als we uitgaan van de technologie zoals we hem al jaren kennen, niet als we denken aan nieuwe soorten apparaten en hardware die anders werken.

Nog een reden dat we huiverig zijn is omdat we eerder laptops met een dubbel scherm hebben gezien - en dat was geen succes. We zagen het de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld met het Dual-Screen Laptop van Canova, de Acer Iconia 6120 Dual Touchscreen, de Toshiba Libretto W105-L251 Dual Touchscreen en anderen. Ze waren onhandig in gebruik en kopers lieten de apparaten links liggen.

De laptops met dubbel scherm van de komende jaren gaan heel anders zijn. Hier volgen vijf redenen waarom we overstag gaan.

1. Touchscreens voelen aan als fysieke toetsenborden

Apple dient al een paar jaar allerlei patenten in voor dit idee. De afgelopen paar weken hebben we zelfs twee nieuwe patentaanvragen van het bedrijf voor deze laptops. Als aanvragen gaan ze niet te diep in op de plannen, maar geven ze wel een beeld van hoe bedrijven geavanceerde technologie willen inzetten om deze schermtoetsenborden veel interessanter te maken.

Deze patentaanvraag beschrijft een flexibel display waardoor virtuele toetsen omhoog worden geduwd, zodat gebruikers ze daadwerkelijk indrukken.

Het recentste voorbeeld geeft verschillende methoden weer om een aanraakscherm als een fysiek toetsenbord aan te laten voelen. Apple wil dit bijvoorbeeld doen met een flexibel scherm die een toetsenbordachtige structuur eronder heeft. Met dit toetsenbord zou je je vingers kunnen laten rusten op 'fysieke' knoppen en bewegen als op een toetsenbord zoals we die kennen. Dat zou een echte hybride zijn van een virtueel en fysiek toetsenbord.

Je kunt de knoppen voelen wanneer nodig, omdat het scherm knoppen omhoog kan brengen zodra het virtuele toetsenbord wordt aangesproken. Ook wordt er geavanceerde haptische feedback gebruikt met trillingen die aanvoelen alsof je iets indrukt. Ongetwijfeld wordt daar ook nog geluid aan toegevoegd om dat gevoel van een toetsenbord compleet te maken.