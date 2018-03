Zelfrijdende auto's rijden niet zelf

Regio's die zelfrijdende auto's op de openbare weg toestaan, vereisen nu nog dat er een mens op de bestuurdersstoel zit die kan ingrijpen als dat nodig is. Dus het is een kwestie van tijd voordat die niet meer nodig is en machines het overnemen, nietwaar? Ho, niet zo snel. Er worden namelijk auto's zonder menselijke co-piloot toegestaan, maar in dat geval is er nog menselijk toezicht nodig en moet er centraal ingegrepen kunnen worden.

Menselijke monitoring

Dus er zit geen mens meer in de auto, maar remote monitoring en besturing maken dat mogelijk. Ik stel me NASA-achtige missieruimtes voor met beheerders, schermen en verkeersmeldingen, waar een paar tientallen mensen enkele honderden auto's in de gaten houden en ingrijpen bij storing, complexe scenario's of andere dingen waar de zelfrijdende auto's in de problemen raken.

Er is al een aantal bedrijven waar ik regelmatig over schrijf dat bezig is met precies dit idee: het bouwen van een controleruimte om de vloot te beheren. Dat zijn onder meer:

Udely

Nissan

Waymo

Zoox

Phantom Auto

Starsky Robotics

Welke zelfrijdende autoproducenten doen dit nog meer, hoor ik je vragen? Allemaal. En het gaat niet alleen om zelfrijdende auto's die hulp nodig hebben als kunstmatige intelligentie niet intelligent genoeg is om met onverwachte situaties om te gaan. Om te compenseren voor ontoereikende AI, trekken bij techbedrijven meestal mensen aan de touwtjes - achter de schermen.

Het idee is dat menselijke toezichthouders erop letten dat AI functioneert zoals is bedoeld, maar ook om de intelligentie nieuwe dingen te leren. Als AI faalt, is menselijk ingrijpen nodig voor tweaks. Het doel van dit heuristische proces is dat uiteindelijk kunstmatige intelligentie zonder dit soort controle kan werken.

AI evolueert niet op deze manier

Herinner je je Facebook M nog, de virtuele assistent voor Facebook Messenger? Het idee daarvan was dat de virtuele assistent op gebruikers reageert zoals een mens dat zou dan. Dat was machinale automatisering als concept, maar in de praktijk kwamen er een heleboel mensen aan te pas om in te grijpen.

Maar de AI leerde ook van die fouten, zodat het uiteindelijk autonoom zou kunnen functioneren. Facebook stelde zich voor dat menselijke interventie steeds meer uitgefaseerd zouden worden tot we een punt zouden bereiken van volledige automatisering. Dat punt werd alleen nooit bereikt.

Het probleem van deze aanpak, zo blijkt, is dat als je eenmaal mensen toevoegt aan het proces, je dat beoogde punt waarop ze overbodig worden niet bereikt. Facebook koos ervoor om het hele Facebook M-project te stoppen. Het bedrijf zegt er niet veel over, maar bereikte waarschijnlijk de conclusie die ik hier benoem: AI die hulp van mensen nodig heeft, blijft hulp van mensen vereisen.