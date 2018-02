Laat slimme brillen je geen hoofdpijn bezorgen

We komen er niet onderuit: smartglasses in het bedrijf - ondersteund door IT.

Wat precies de gevolgen zijn kunnen we destilleren uit eerdere opkomende tech-trends, met name de komst van BYOD, maar smartglasses brengen ook onverwachte gevolgen met zich mee. Hoe deze trend zich precies gaat ontwikkelen de komende jaren blijft koffiedik kijken, maar laten we eens een kijkje nemen naar de dingen waar IT-organisaties mee te maken krijgen.

Bril wordt mainstream

Persoonlijk denk ik dat het een kwestie van tijd is dat slimme brillen mainstream worden, zoals ik onder meer in dit artikel uitgebreid toelichtte. Ze gaan niet lijken op Google Glass-achige 'cyberbrillen', maar meer op gewone brillen met toegevoegde functionaliteiten met subtiele notificaties en bedieningselementen. Daar zie je al interessante voorbeelden van en ook Apple werkt aan smartglasses.

Apple heeft diverse patenten rond slimme brillen, maar een recente patentaanvraag laat zien dat de fabrikant zich richt op het mainstreamen van deze bril. Dat octrooi omschrijft een lens binnen een lens - eentje voor de echte wereld en eentje voor de virtuele. Dat catadioptric optical system geeft Apple-brillen de mogelijkheid om grote virtuele content vanaf een piepkleine projector te presenteren.

Mooie conceptdesigns

De patentaanvraag specificeert zowel de camera naar buiten toe als eentje die naar binnen is gericht om bijvoorbeeld de blik te volgen en om ankerpunten te creëren voor de virtuele AR-objecten die op de echte wereld gepresenteerd moeten worden. Zulke producten van Apple leveren altijd de nodige speculatie op en onlangs presenteerde designer Taeyon Kim enkele indrukwekkende, modieuze conceptbrillen.

Ondertussen heeft Samsung een patentaanvraag en een merkrechtaanvraag ingediend voor een 'computergeassisteerde bril', wat het in de geruchtenmolen veelbesproken Galaxy Glass kan zijn. Samsung diende een trademark in voor een logo voor producten die afbeeldingen opnemen, verwerken en presenteren in combinatie met een bril.

Netvlies-display

Intel werkt aan een slimme bril onder de naam Vaunt. Die lijkt op een normale bril, maat doet een paar slimme dingen. De bril gebruikt een lasertechnologie om visuele informatie rechtstreeks op het rechternetvlies van de drager te projecteren. Het is dus letterlijk een retina-display. Hij heeft geen camera, speaker of microfoon, hoewel toekomstige versies naar verluidt wellicht een microfoon hebben.

De bril moet niet opvallen, focussen op visuele informatie en stil zijn. De drager zit pictogrammen en rode tekst, maar alleen bij het naar beneden kijken. Op andere momenten is de visuele informatie niet zichtbaar. Vaunt moet voetgangers de weg wijzen, smartphone-meldingen weergeven en andere kleine stukjes informatie weergeven. De bril moet dit jaar in een bètaprogramma verschijnen.

Hierna: Nieuwe sensoren en meer connectiviteit die je niet zomaar kunt uitsluiten. Net als BYOD is het goed om na te denken over Bring Your Own Glasses.