6 blockchain-mythes die we onterecht geloven

De interesse voor blockchain-technologie zit in een stroomversnelling. Banken als ABN Amro zijn ermee bezig, allerlei organisaties nemen IBM in de hand voor Hyperledger-oplossingen, diverse effectenbeurzen zijn bezig met onderzoek naar clearingsystemen op blockchain-tech en ook Nederlandse bedrijven snuffelen rond bij blockchain-technologieën als Hyperledger, NEM of Ethereum.

Er zit een duidelijke meerwaarde in het gebruik van blockchain voor data-uitwisseling in plaats van een traditioneel bedrijfsnetwerk, maar het is niet overal geschikt voor. Veel van de misvattingen rond blockchain komen omdat er een paar hardnekkige mythes rondwaren die mensen het idee geven dat blockchain universeler toepasbaar en disruptiever is dan eigenlijk het geval is.

Een groep van Forrester-analisten onder leiding van onderzoeker Martha Bennett heeft een rapport uitgebracht waarin dieper wordt ingegaan op de voors en tegens van de technologie. Daarin worden een aantal mythes ontkracht of genuanceerd. In dit artikel gaan we in op die mythes:

1. De mythe dat data onwijzigbaar is

Het idee dat wijzigingen onmogelijk zijn is volgens de onderzoekers een technische onmogelijkheid. Er zijn twee manieren om wijzigingen aan te brengen. Een door brute rekenkracht en eentje met slim forken. Een aanvaller moet dan wel een belangrijke deelnemende partij zijn. Vooral voor een inmiddels lange, zware keten als Blockchain is dat op z'n zachtst gezegd lastig.

"De eerste methode om wijzigingen te maken is door de keten te herberekenen - ofwel in zijn geheel of vanaf het punt dat een onwenselijk event zich voordeed. Dat herschrijft in feite de geschiedenis. In de beginperiode van Bitcoin is dit wel eens voorgekomen", aldus de analisten.

"De andere is door de keten te forken, waarmee je de geschiedenis bewaart tot op het punt dat de onwenselijke transactie werd verwerkt. Het best bekend voorbeeld hiervan is de Ethereum-fork die ontstond om om te gaan met de DAO-ramp", aldus de analisten. Ze wijzen er daarnaast op dat een permissioned blockchain zelfs veel makkelijker is te wijzigen met minder nodes - vooral in de beginperiode.

"Dat maakt ze technisch gezien kwetsbaarder om overgenomen te worden door fraudeurs die credentials hebben als deelnemer van het netwerk. In de praktijk heb je nog steeds een governance-systeem en toegangsbeveiliging nodig om de risico's van het permissioned blockchainnetwerk te beperken."

"Deelnemers van het ecosysteem moeten zich er verder van bewust zijn dat het niet de technologie an sich is die blockchainrecords beveiligt, maar hoe het netwerk is ontworpen, geïmplementeerd en draait. Dat geldt vooral voor netwerken met consensusmethodes die grotere schaalbaarheid ondersteunen, maar mogelijk minder bescherming bieden tegen een aanval."