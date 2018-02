Zelfrijdende bestelwagens gaan nu al de weg op

Personenauto's die zichzelf besturen zien we pas in de fase daarna.

Zelfrijdende auto's zijn weer even helemaal in het nieuws en dat komt vooral door de berichten dat Google (Waymo) duizenden zelfrijdende busjes produceert voor een 'early rider program'. Het bedrijf van Google-eigenaar Aplhabet is al bezig met een pilot in Phoenix waar geen menselijke chauffeurs meer aan te pas komen.

Trend naar zelfrijdend

Ook in Boston, Pittsburg en andere plaatsen lopen soortgelijke projecten. Zelfs Apple breidt zijn experimentele vloot van drie auto's uit naar 27. Het Canadese bedrijf Suncor Energy verwacht de komende zes jaar 400 vrachtwagenchauffeurs op zand- en olievelden te kunnen wegbezuinigen. De enorme mijnwagens kunnen dan ook nog eens 24 uur per dag werken.

Je zou verwachten dat met al dit nieuws het niet zo lang kan duren voor er zelfrijdende auto's in de file op de A1 staan. Maar wacht, niet zo snel.

Startup Udley beweert 's werelds eerste daadwerkelijke actieve zelfrijdende vloot auto's te hebben. Als dat klopt, heeft het bedrijf Waymo, Apple, Tesla en alle andere techbedrijven naar de markt verslagen. Udely levert boodschappen van een lokale supermarkt af met een zelfrijdend bestelbusje, ook al vereist de wet in Californië nog wel dat er een menselijke chauffeur achter het stuur blijft zitten.

Commerciële toepassingen

CEO Daniel Laury vertelt in een interview met Computerworld dat het bedrijf de eerste is met betalende klanten voor een zelfrijdende dienst - andere projecten zitten nog in experimentelere fases. Dat betekent dat Udely de eerste is die het concept zelfrijdend heeft gecommercialiseerd. Mett opschaling is dit model wellicht de daadwerkelijke toekomst van zelfrijdend verkeer.

De propriëtaire elektrische wagens zijn in feite robotkluizen. Elk busjes heeft 18 vakken die in totaal zo'n 350 kilo kunnen dragen. Als het busje in de buurt van het huis van een klant komt, krijgt deze een melding via de app. Als het busje arriveert, gebruiken klanten de app om hun vakje te openen en kunnen ze hun boodschappen uitladen.

De vloot wordt gemonitord door menselijke waarnemers in een controleruimte die de bediening kunnen overnemen en de wagens op afstand kunnen bedienen, mocht ingrijpen nodig zijn. Het verdienmodel is simpel: Udely krijgt geld van bedrijven om te bezorgen en het doel is om bezorgkosten op deze manier te halveren.

Futuristische bestelbus

Een ander interessante startup die een commerciële toepassing bouwt voor zelfrijdende wagens kwam vorige week in de belangstelling. Het bedrijf Nuro onthulde zelfrijdende wagens die er futuristisch uitzien. Diens wagens zijn in lengte even groot als een stationwagon, ze zijn ongeveer een meter breed en 700 kilo zwaar - een fractie van het gewicht van een doorsnee auto.