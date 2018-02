Zo zet blockchain-technologie IT op z'n kop

Blockchain staat klaar om IT te veranderen met dezelfde omslag als wat open source betekende voor onze sector zo'n vijfentwintig jaar geleden. Maar net als het Linux meer dan tien jaar duurde om een hoeksteen te worden van applicatiedevelopment, zal het jaren duren voor blockchain efficiëntere en goedkopere manieren oplevert om informatie te delen tussen open en gesloten netwerken.

Hoewel het de laatste tijd erg gaat over de hype, is het digitale grootboek een game-changer. Het is een heel nieuwe manier waarop informatie wordt gedeeld en techleveranciers en andere bedrijven zijn nu naarstig op zoek naar manieren om deze technologie in te zetten om tijd en beheerkosten te besparen. Diverse bedrijven zijn in 2017 gestart met pilotprojecten en real-world projecten verschijnen in allerlei sectoren: van financiën tot gezondheidszorg en van mobiele betalingen tot logistiek.

Vergelijking met TCP/IP

Harvard Business School-professor Karim Lakhani stelt dat het minder voor de hand ligt dat Blockchain een dergelijke disruptieve technologie is dat traditionele bedrijfsmodellen op de kop worden gezet met een goedkopere oplossing die andere netwerktechnologie inhaalt. Maar Blockchain is een fundamentele technologieverandering, met de potentie om nieuwe economische en sociale systemen te bouwen, zo schrijft hij in The Truth About Blockchain waar hij co-auteur van is.

Lees ook: 5 problemen van blockchain-technologie

De adoptie van blockchain gaat naar verwachting gestaag en met nieuwe veranderingen krijgt de technologie momentum, denkt Lakhani. "Conceptueel kun je dit zien als TCP/IP toegepast op de wereld van transacties in business", zei hij in een interview met Computerworld. "In de jaren 70 en 80 werd TCP/IP niet gezien als een robuuste, schaalbare technologie. Inmiddels is het een functionaliteit die we als vanzelfsprekend beschouwen. Blockchain heeft dezelfde potentie."

Wat is Blockchain?

Het belangrijkste is dat de blockchain een (in principe) openbare digitale datastructuur is - net als een relationele database - die openlijk gedeeld kan worden tussen disparate gebruikers en een onwijzigbaar spoor van transacties aanmaakt, elke voorzien van tijdstempel en gelinkt aan de vorige. Elke digitale record of transactie in de thread is een blok (vandaar de naam) en er kan de keten kan openbaar zijn of worden gedeeld onder vastgestelde deelnemers. Elk block is gekoppeld aan een specifieke deelnemer.

Lees ook: Nederlands bedrijf ontwart blockchain-kluwen

Blockchain-informatie kan alleen worden bijgewerkt met consensus tussen deelnemers van het systeem en als data eenmaal wordt toegevoegd, kan het nooit meer worden gewijzigd. De blockchain bevat een betrouwbaar en verifieerbare record van elke transactie die in het systeem is uitgevoerd. De potentie is enorm, maar de technologie staat in de kinderschoenen. IT'ers en hun organisaties kunnen tegenvallers tegemoetzien bij de inzet ervan, inclusief de mogelijkheid tot zware bugs in de software.

Hyperledger en Ethereum

Zo ondersteunt een van de meestgebruikte blockchainplatforms, Ethereum, geen decimalen in zijn scripts voor smart contracts. Ontwikkelaars die applicaties bouwen waar dit wel nodig is maar dit blockchain-netwerk gebruiken, moeten daarom een work-around gebruiken. Een andere grote speler is Hyperledger van de Linux Foundation, die een specificatie en tools heeft (Hyperledger Fabric) om een blockchain-netwerk te bouwen met bijvoorbeeld smart contracts.

Een introductie van de Linux Foundation over blockchain en Hyperledger.

Hierna: Publiek versus privaat en wat we de afgelopen tien jaar ontdekten toen we met blockchain-toepassingen aan de slag gingen.