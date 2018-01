Edge is helemaal geen vervanger van cloud

De laatste weken zie je in de pers weer allerlei berichten over hoe edge-computing de cloud gaat vervangen. Ik heb zelf de laatste twee maanden al zes berichten met die strekking gezien en dat duidt op een onbegrip over wat edge precies inhoudt en kan bieden. Het heeft een meerwaarde, maar edge is een aanvulling op cloud en zeker geen vervanger.

Het is eigenlijk niet zo moeilijk om dat in te zien en we hebben het er hier op Computerworld al meerdere malen over gehad. Voor meer context verwijs ik je dan ook graag naar mijn eerdere artikel waarin ik uitleg dat je edge moet gebruiken met een specifiek doel voor ogen en dat het niet voor alle toepassingen geschikt is. Gezien de huidige berichtgeving rond edge-computing is het wellicht tijd dat we hier kort benadrukken hoe het zit met deze technologie.

Korreltje zout

Geen van de extreme voorspellingen over technologie komen één-op-één uit. Het idee dat cloud lokale servers volledig ging vervangen leek destijds al vergezocht en dat zien we nu ook in de praktijk. Hoewel je een flink deel van je workloads naar de cloud kunt verplaatsen, moet er ook een deel van de systemen lokaal blijven, al was het alleen maar omdat er geen cloudalternatief is. Maar waarschijnlijker is dat het gewoon te duur is en dat het on-prem prima functioneert voor de gestelde doelen.

De realiteit is altijd dat we ergens uitkomen op een punt tussen waar de technologie zich op dit moment bevindt en die grandioze voorspellingen van een tech-utopie. Je kunt enthousiaste voorspellingen altijd met een korreltje zout nemen. Dat geldt misschien momenteel het beste voor blockchain: zeker een revolutie, maar ook niet geschikt voor alle toepassingen die momenteel genoemd worden.

Computing deels verplaatsen

Zelfs cloud is nog een vrij troebele term omdat het zoveel verschillende dingen omschrijft. Dus het is verklaarbaar dat media, experts en analisten zo op hol slaan als een nieuwe technologie verschijnt, zoals nu met edge-computing.

Bij cloud hebben we het over het centraliseren van verwerkingskracht en opslag om een efficiënter en beter schaalbaar platform te leveren. Bij edge verschuiven we stukjes verwerkingskracht en opslag zo dicht mogelijk naar de apparaten die de data produceren en consumeren zelf te verplaatsen: naar de edge dus.

Daarmee is edge-computing één van de manieren waarop we dingen verplaatsen en dat is vooral geschikt voor toepassingen waarbij we kleine stukken informatie verzamelen en doorgeven, bijvoorbeeld sensorinformatie van het Internet of Things.

Micro vs. macro

Maar het vervangen van cloud door edge? Dat is alsof je een lichaam vervangt door een teen. Cloud is een groot, breed concept voor allerlei lagen en technologische concepten: zie het als een macrotechnologisch patroon. Edge daarentegen is een micropatroon, waardoor je nieuwe tactische dingen kunt doen met publieke en private cloud.

Met andere woorden: edge-computing is een aanpak binnen het grotere cloud-computing.