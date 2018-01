Dit is de blockchain van Maersk en IBM

Dinsdag maakten havenbedrijf Maersk en IBM een samenwerkingsverband bekend om een blockchain-gebaseerd conmtainermanifest uit te rollen. Daarmee wordt vrachtvervoer realtime gemonitord en wordt de digitale communicatie tussen toeleveranciers sterk verbeterd en overzichtelijker gemaakt.

Het nieuwe platform kan de wereldwijde scheepvaartsector miljarden euro's op jaarbasis schelen, zo melden de twee bedrijven. Met het huidige systeem van uitwisselen van digitale bedrijfsdocumenten (EDI) gecombineerd met een papierwinkel, blijven containers soms wekenlang op hun plaats staan. Het doel is om een dashboard te leveren waarin de goederen en scheepsinformatie van alle partijen, van fabrikanten tot logistieke bedrijven en betrokken overheidsinstanties, overzichtelijk zijn verwerkt via een blockchain-platform.

Nieuwe tech op API-basis

Een kerneigenschap van blockchain-technologie is dat het een gedistribueerd grootboek dat niet te wijzigen is, waardoor de beveiliging ook wordt verbeterd, zegt Michael White, CEO van de nieuwe joint-venture en eerder directeur van Maerks in Noord-Amerika. "De verbetering dankzij de versleuteling is groot met een lopend record dat klopt en waar je op kunt bouwen. Als er ergens iets wordt gewijzigd, ziet iedereen het meteen."

Ook is er een betrouwbaar auditspoor voor toezichthouders dankzij het onveranderbare grootboek en dat is een gebied waar de sector al langer een oplossing voor zoekt. Samen met papieren juridische documenten wordt de meeste informatie verhandeld via Electronic Data Interchange (EDI), een technologie die al 60 jaar dienstdoet. Maar met API-gebaseerde technologie op het nieuwe platform, heeft iedereen meer zicht op de hele keten, legt White uit.

Het platform gebruikt smart contracts en andere zelfstartende workflows die worden bepaald door welke goederen worden verscheept en welke autorisaties voor het transport nodig zijn. "Het gaat erom hoe we de vertraging kunnen verkleinen van personen die wachten op informatie om de ladingen efficiënt te verzenden", zegt White.

Avocado's naar Rotterdamse haven

Een container met avocado's die van Mombasa naar Rotterdam gaat doet daar 34 dagen over, waarvan in totaal twee weken wachttijden bij verschillende havenautoriteiten die de juiste documentatie moeten goedkeuren. "Hun documenten gaan van de ene douanepost of toezichtshouder naar de andere, vaak per koerier. Als ze getekend zijn, worden ze verzonden naar de eindbestemming, waar de Nederlandse douane de documenten valideert en de lading goedkeurt", geeft White als voorbeeld.

Hij noemde een voorbeeld van één lading van avocado's die te maken kreeg met maar liefst dertig ambtenaren en autoriserende havenmedewerkers en 200 documenten die werden gedeeld onder 100 mensen. "Je kunt je voorstellen dat als daar ergens vragen zijn over de geldigheid van slechts één van die documenten, het hele proces stokt en de lading vertraagt."