Het post-OS tijdperk breekt aan

Er gebeurde iets interessants op CES vorige week en dat had weinig te maken met de enorme reeks smart-tv's die werd gepresenteerd, de flitsende keynotes of zelfs de robotstrippers. Ik heb het over de rode draad die je vrijwel overal tegenkwam en die draaide om virtuele assistenten. Al het andere is secundair.

Van cross-platform naar agnostisch

Dit is niet eens overdreven. Als je het aan Google vraagt, draait het veel meer om het bouwen en tweaken van de kunstmatige intelligentie dan om het platform of apparaat waar die op wordt afgeleverd. Het bedrijf probeert zoveel mogelijk partners en gebruikers te werven voor Google Assistant. Het eens zo belangrijke besturingssysteem speelt een kleinere rol.

In tegenstelling tot traditionele rivalen als Microsoft en Apple is Google in zijn kern een cross-platformbedrijf geweest: eentje die wil dat je de diensten gebruikt, ongeacht op welk platform dat is. Maar zelfs daarin zie je een behoorlijke verschuiving in de manier waarop Assistant meer op de voorgrond gaat spelen. Het is het begin van een post-OS-mentaliteit waar de vraag voor het platform secundair is aan de primaire vraag: welke virtuele assistent wil je gebruiken?

Doe mee of blijf achter

Dat is een trend die we al een tijdje zien aankomen en het past bij de focus van Google als zichzelf als primair ecosysteem en niet eentje van Android of ChromeOS. Denk aan Google's hardware-evenement afgelopen najaar. Ja, we zagen een nieuwe telefoon, nieuwe laptop, slimme speakers en nieuwe oortelefoons, maar het centrale thema was hoe Google Assistant daarop was geïntegreerd en stuk voor stuk toonden de producten de AI van het bedrijf.

Google's focus op Assistant vorige week benadrukt die strategie nogmaals. Het is een boodschap richting zowel leveranciers als consumenten: dit is de toekomst, doe mee of blijf achter. En dat is logisch. Google's hele bedrijf draait om advertenties. Alles - inclusief de verkoop van Android-toestellen - heeft dat als einddoel. Maar nu mensen van websites meer gebruik maken van apps en internetverbonden apparaten in plaats van het web, dreigt dat model irrelevant te worden.

Overal assistentie

Google Assisant is daarentegen overal. Op je telefoon, maar ook op de televisie, koptelefoon en ieder stukje van je huis door een breed scala aan IoT-apparaten, zelfs in je auto met de net aangekondigde Android Auto-integratie. Consumenten gebruiken assistenten meer en meer en ze worden zelfs uitgerold bij bedrijven. Het is niet zo vergezocht om Assistant te zien als de volgende iteratie van de klassieke Google-zoekbalk: een versie die niet op een scherm zit, maar je overal volgt en werkt met of zonder visuele weergave.

Dat onderscheid is belangrijk. Volgens consultancy Accenture gebruikt twee derde van de gebruikers van slimme speakers de smartphone minder voor entertainment, online winkelen en informatie opzoeken. Als je daarbij meeneemt dat Google vertelde dat tijdens de feestdagen eind vorig jaar negen keer zoveel gebruikers Google Home aanspraken dan een jaar eerder, zie je dat dit een trend is die toeneemt en dat het zaak is voor Google om daar tijdig op in te springen.

Hierna: Google verzilvert zijn ecosysteem om Het Nieuwe Zoeken mogelijk te maken.