Opgelet: de post-leugenwereld komt eraan

Een weinig besproken toepassing van de combinatie augmented reality (AR) met kunstmatige intelligentie (AI) is leugendetectie. Smartphones en slimme brillen geven je binnenkort apps die realtime aangeven of de persoon aan de andere kant de waarheid vertelt of je aan het voorliegen is. Stel je eens voor hoe dit impact heeft op verkooppresentaties, sollicitatiegesprekken, informatierondes van het personeel en vergaderingen.

Onbetrouwbaar en controversieel

Ouderwetse leugendetectors meten bloeddruk, ademhaling en andere fysiologische kenmerken om stress te meten tijdens de ondervraging. De uitvoerder stelt vragen om een baseline vast te stellen voor referentiedoeleinden en analyseert dan het stressniveau bij alle vervolgvragen. Ze zijn niet betrouwbaar en controversieel. Een expert moet de resultaten van gespecialiseerde apparatuur in een beheerde omgeving analyseren.

De toekomst hiervan ligt in kunstmatige intelligentie. AI kan diverse signalen interpreteren, zoals oogbewegingen, micro-uitdrukkingen in het gezicht, lichaamsbeweging, intonatie en andere stemelementen om het waarheidsgehalte van een bewering in te schatten.

Het detecteren van humeur en emotie heeft veel toepassingen en leugendetectie is daar slechts eentje van. Als AI snapt of een persoon blij, droevig, boos of gestresst is, kan het veranderingen opmerken gedurende het gesprek en concluderen dat sommige van deze wijzigingen worden veroorzaakt door mentale activiteit of stress die gepaard gaan met leugenachtige activiteit.

Eerste producten zijn er al

Dit soort AI-detectie is volop in ontwikkeling bij meerdere bedrijven, universiteiten en overheden en het is onvermijdelijk dat deze toepassing breed beschikbaar komt tegen een lage prijs. Bedrijven en consumenten kunnen hier waarschijnlijk binnen een paar jaar gebruik van maken. Sterker nog, de eerste producten zijn al op de markt.

Een Brits bedrijf genaamd Human ontwikkelde technologie dat de emotionele staat van mensen kan herkennen via bewakingsvideo's en de smartphone. Volgens de makers kan de technologie voordelen bieden aan bedrijven, van werving tot fraude-analyse tot klanttevredenheidsonderzoek. Ook kunnen potentiële klanten worden geanalyseerd op basis van hun persoonlijkheid.

Amerikaans bedrijf Converus maakt EyeDetect, dat pupilvergrotingen detecteert om te zien of een mens de waarheid spreekt. Bij stress worden pupillen groter, wat een aardige indicator kan zijn van een leugen. EyeDetect wordt al gebruikt tegen bankfraude en in wervingsprocessen, en door politiebureau's als alternatief voor de meer gebruikte polygraaftechniek.

Kwaadwillenden liegen beter

Ook overheden werken aan leugendetecterende AI. Op vliegvelden wordt je altijd even ondervraagd over je bagage met vragen als "heb je zelf ingepakt" en "ben je de koffer uit het oog verloren"? Douane vraagt reizigers met welk doel ze op weg zijn. Dat zijn voorbeelden van securitytheater (het idee dat veiligheid wordt vergroot, maar dat in feite volstrekt nutteloos is) omdat kwaadwillenden over het algemeen goed kunnen liegen.