Hoe de digitale economie floreert met blockchain

Deloitte beschrijft de nieuwe 'vertrouwenseconomie' die niet langer is gebaseerd op vertrouwde locaties, maar op p2p-transacties van onbekenden die elkaar kunnen vertrouwen door de verifieerbaarheid van de blockchain die wordt gebruikt. Dat betekent dat we niet meer af hoeven te gaan op traditionele financiële methoden, zoals met een controle bij een kredietbeheerder.

Nieuwe soort database

"Het systeem gaat uit van de digitale identiteit en reputatie van een partij - elementen die binnenkort wellicht in een blockchain worden beheerd", aldus de consultancy in een rapport. Die vertrouwenselementen zouden financiële transactiegeschiedenis of loopbaanbeschrijving kunnen zijn, belastinginformatie, medische gegevens of koopvoorkeuren.

Blockchain lijkt op een relationele database in de zin dat het een elektronisch grootboek van historische gegevens is. De keten kan worden gedeeld onder disparate gebruikers als onwijzigbaar record: iedere keer dat een transactie wordt toegevoegd, wordt de hash daarvan verwerkt samen met alle voorgaande transacties. Gesjoemel zou direct worden opgemerkt door de verwerkers van de blockchain omdat de hashwaarde afwijkt en het malafide block zou dan worden verworpen.

Blockchains kunnen alleen worden bijgewerkt als er consensus is onder de deelnemers van het systeem en als data eenmaal is toegevoegd, kan het niet worden verwijderd. De blockchain is daarmee een ware en verifieerbare transactiegeschiedenis van elke wijziging in de keten.

Gebruiker bepaalt

Als p2p-netwerk gecombineerd met gedistribueerde servers die een tijdcode hanteren, kunnen blockchain-databases autonoom worden beheerd om informatie uit te wisselen tussen ongekoppelde partijen. Er is geen centrale beheerder nodig; in feite vormen de blockchain-gebruikers samen de beheerder.

In een vertrouwenseconomie bevestigt de identiteit dingen als nationaliteit, eigendommen, rechten en, belangrijker, als bewijs dat de entiteit bestaat, zo merkt Deloitte op. Een individuele gebruiker - niet een third party - bepaalt door het p2p-concept welke informatie wordt gedeeld en hoe dat gebruikt mag worden. Gebruikers van blockchains werken volgens de consultancy naar een uniforme, veelzijdige digitale weergave van zichzelf die gedeeld kan worden tussen organisaties.

Met zo'n identiteit zouden gebruiker zelf dingen kunnen vaststellen als:

Digitale versies van persoonsbewijzen als verzekeringspassen, rijbewijzen, paspoorten en geboortebewijzen.

Eigendomsdsocumenten zoals onroerend goed-gegevens, kentekenregistratie en andere bewijzen van bezit.

Financiële documentatie over investeringen, verzekeringspolissen, bankrekeningen, krediethistorie, belastingaangiftes en jaaropgaves.

Toegangsbeheer voor fysieke locaties of SSO voor websites, slimme voertuigen en locaties waar je een ticket voor nodig hebt, zoals bij een concert of vlucht.

Een medische geschiedenis inclusief medicijnverstrekking, doktersbehandeling, sportprogramma en data van medische apparaten.

Met andere woorden, als opslag voor belangrijke data kan blockchain gebruikers zelf erg veel controle geven over hun digitale identiteit. Ondertussen zijn bedrijven hard op zoek naar toepassingen van de nog steeds opkomende technologie en gaan we ongetwijfeld meer oplossingen zien.