Waarom Apple Shazam kocht

Toen Shazam bijna tien jaar gelden als een van de eerste apps verscheen in de App Store, was dat eentje die de kracht van het nieuwe smartphone-tijdperk illustreerde. Door op de app te tikken, kon je meteen een liedje herkennen en hoefde je je dus nooit meer af te vragen wat dat nummer was dat je ergens hoorde.

Het was een magische app die ik destijds vaak gebruikte om te laten zien wat je nog meer kon met een iPhone. In tegenstelling tot de meeste apps die na een weekje hun glans kwijtwaren (herinnert iemand zich iBeer nog) is Shazam alleen maar beter geworden sindsdien.

Grootse plannen

Apple is ook al lang partner van Shazam om de herkenningssoftware te gebruiken om Siri te verbeteren, maar gisteren werd bekend dat de iPhone-maker de softwareproducent heeft gekocht voor een slordige 400 miljoen dollar, wat gezien de hoog gewaardeerde techbedrijven anno nu eigenlijk een koopje is.

Zo op het eerste gezicht lijkt de koop vooral een mooie feature voor Apple Music om Shazam te koppelen aan de muziekdienst van Apple, maar ik vermoed dat Apple veel grotere plannen heeft. Bijna alles wat het bedrijf nu onderneemt heeft te maken met augmented reality en machine learning. Daarnaast is de overname van Shazam een duwtje in de rug voor Siri.

De simpelste toepassing

Het sterkste punt van Shazam is natuurlijk muziekherkenning en dat wordt steviger geïntegreerd met Siri-producten als de HomePod, Apple Watch, iPhone en AirPods. En we hoeven er misschien niet eens om te vragen. Op nieuwe Pixel-toestellen van Google wordt muziek geïdentificeerd op de achtergrond, zelfs als de Assistant daar niet om is gevraagd.

Deze Pixel-feature binnenkort ook op de iPhone?

Dat trucje wordt lokaal uitgevoerd en ik gebruik het veel meer dan ik van tevoren had verwacht. Een dergelijke feature zou ook heel mooi kunnen werken op de iPhone. En met Shazam's veel grotere library aan muziekidentificatiegegevens zou de feature bij Apple in één klap veruit superieur zijn aan die van Google.

Stevigere integratie

Maar Shazam zou Siri echt kunnen helpen met HomePod. Apple wil dat zijn speaker 'muziek thuis opnieuw uitvindt' en hoewel dat goed klinkt, lijkt het nou niet bepaald revolutionair. Maar gebruik van deze tech zou HomePod een stuk slimmer kunnen maken en dan zou het echt iets anders doen dan andere slimme speakers.

We kunnen Siri al vragen om het populairste liedje uit de top 40 van 1986 af te spelen, maar met Shazam zou de capaciteit sterk worden vergroot. Shazam is nu niet in staat om te reageren op vragen als "Speel dat liedje dat zo klinkt: [neurie]" of "Draai dat nummer van Ed Sheeran over Ierland". Met de combinatie Siri en Shazam knoop je die twee werelden aan elkaar.

Je zou veel verder kunnen gaan dat het herkennen van muziek. Wat dacht je van gepersonaliseerde playlists. Apple Music doet dat al redelijk, maar met een stukje machine learning zou je muzieklijsten kunnen maken gebaseerd op liedjes die in je hoofd hangen, of de stemming die je hebt, of de tijd van de dag,

Hierna: Maar het is veel meer dan een muziek-app, Shazam is ook al jaren bezig met beeldherkenning.