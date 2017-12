Hoe usb uiteindelijk won van FireWire

FireWire is de naam die Apple gaf aan een interfacestandaard die erop was gericht om snel data door te voeren. De computerfabrikant presenteerde het ontwerp aan het IEEE die het standaardiseerde als IEEE 1394. Daardoor werd dezelfde seriële verbindingstechniek in de tweede helft van de jaren negentig verder bekend onder namen als mLAN (Yamaha), iLink (Sony) en DV (menig camcorder).

Robuuste aansluiting

Dankzij de officiële standaardisering kon de techniek als standaard worden gebruikt door iedere fabrikant, zo schrijft een van de uitvinders van de technologie, technicus Michael Johas Teener. Apple licentieerde de naam 'FireWire' gratis aan fabrikanten als ze tenminste een handelsmerkovereenkomst afsloten. Daarom zag je de naam FireWire veel in de jaren rondom de millenniumwisseling - ook op pc's.

Het mechanische ontwerp van FireWire was veel robuuster dan de seriële voorganger SCSI. Daarbij sloot je kabels aan op pinnen en als er dan iets niet goed ging met het koppelen, had je in het ergste geval een kapotte connector op je apparaat. Bij FireWire werd het kwetsbaarste stuk verplaatst naar de kabel zelf, zodat alle beweegbare en fragiele delen in de connector van de kabel zaten, en niet in de socket.

Nóg een standaard erbij

Dat was ook het idee van de Universal Serial Bus: geen fragiele pinnetjes of beweegbare onderdelen meer in de aansluiting, maar een robuuste connector. Weg met tickets die worden veroorzaakt door lompe gebruikers of haastige IT'ers: met een usb-plug hoefde je minder voorzichtig de kabel op een poort aan te sluiten.

Er waren voor die tijd zoveel verschillende aansluitingen en interfaces met fragiele onderdelen dat Intel-ontwerper Ajay Bhatt iets wilde ontwerpen wat universeel bruikbaar zou zijn. In plaats van het resultaat van het klassieke XKCD-stripje (nu is er nóg een standaard) ging hij bij het ontwerp daarom uit van iets goedkoops, simpels en stevigs, zodat fabrikanten en consumenten het ook daadwerkelijk zouden wíllen gebruiken.

Huiverig voor universeel

Gebruikers tot en met de jaren 90 werden opgezadeld met verschillende kabels voor verschillende apparaten. Parallelle kabel voor de printer of scanner, seriële kabel voor de muis, of de nieuwere ps/2 voor toetsenborden - zou het niet fijn zijn als er één type aansluiting was voor al die apparaten? Bij Intel kreeg Bhatt niet zo gemakkelijk mensen overtuigd, omdat ze vonden dat elke aansluiting voldeed aan heel specifieke eisen en met een universele aanpak zou je technisch inferieure verbindingen leveren.

