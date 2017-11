IT maakt de borst nat voor VR, AR en MR

Er is een hoop buzz over virtual-, augemented- en mixed reality en de tools daarvoor, maar ook alvast een hoop kopzorgen voor IT. Bedrijven die hier gebruik van gaan maken, creëren issues voor alles van beveiliging van hardware en systemen, tot last voor netwerken en uitdagingen in het verwerken van data.

Terugkeer MR

Zelfs de terminologie is diffuus, want de benamingen worden niet consequent gebruikt en nuance-verschillen verdwijnen daarmee in de *reality-hype. De term 'mixed reality' is in 1994 bedacht door wetenschappers Paul Milgram en Fumio Kishino als toewijzing voor elke omgeving tussen de fysieke en virtuele in. Kortom, wat we tegenwoordig omschrijven als Augmented Reality: een VR-laag op de fysieke wereld.

De term is nu terug van weggeweest, omdat Microsoft hem gebruikt voor HoloLens-toepassingen. Fabrikanten hebben MR overgenomen om te verwijzen naar het plaatsen van virtuele 3D-objecten of hologrammen op ankerpunten in de fysieke wereld, terwijl AR meer verwijst naar een contextafhankelijke informatielaag, die niet per se vastligt. AR gaat uit van het oogpunt van de kijker, MR plaatst objecten in de wereld, zodat kijkers er omheen kunnen lopen.

Belooft wat voor bedrijven

Een ander verschil is dat je door dit onderscheid voor MR en VR specialistische hardware nodig hebt om de wereld te bekijken, zoals brillen of headsets, terwijl je AR als informatielaag ook op de smartphone kunt gebruiken, zoals je destijds zag met Layar en vorig jaar met Pokémon Go. Die game zorgde voor een grondlaag om op verder te bouwen voor AR-adoptie, zegt Gartner-analist Tuong Nguyen. "Het zorgde voor een gedragsverandering - je verwacht een digitale weergave als je de smartphone omhoog houdt en op iets richt - die het concept populariseerde, zelfs als je de game niet speelde."

Welke soort *reality je ook bekijkt, de technologie belooft ook wat voor bedrijven. "Er wordt nu al door grootzakelijke IT-omgevingen geïnvesteerd in AR", zegt Mark Sage, directeur van nonprofit-branche-organisatie Augmented Reality for Enterprise Alliance. Volgens hem worden de technologieën nu vooral gebruikt voor specifieke use cases of om gerichte bedrijfsvragen op te lossen. "Het draait om het verbeteren van performance en het creëren van efficiëntie."

Vooral als interface

"We zien AR en VR als interface-technologieën", licht Nguyen toe. "Er is een aantal horizontale toepassingen voor AR, zoals taakbeheer, inventarisatie en orderpicking. Een magazijnbeheerder ziet bijvoorbeeld zijn opdrachten en misschien iets als een kaart in zijn blikveld." AR en VR kunnen verder nuttig zijn in industrieel ontwerp, of als communicatieplatform in bijvoorbeeld de bouw om de architecten en uitvoerders in hetzelfde visuele platform te laten werken.

"Een ander gebied is bijvoorbeeld voor reparateurs op locatie", weet Michael Fauscette, onderzoeker bij B2B-reviewplatform G2 Crowd. "Stel dat je ondehoudsmonteur bent voor zonnepanelen. Met AR zie je de opdracht, het proces en een overlay van de uit te voeren werkzaamheden - allemaal kansen om data directer weer te geven om je werk te versnellen."

Nieuwe infra

Maar nieuwe kansen leveren uiteraard ook nieuwe risico's op. "Zoals met alle nieuwe dingen in de IT, zorgt het gebruik van een nieuwe technologie voor een grotere druk op je infrastructuur", zegt CTO Chad Holmes van dienstverlener EY. "Je moet je infrastructuur verbeteren om een nieuw communicatiemiddel of -kanaal te ondersteunen."

Hierna: De uitdaging zit hem niet eens zozeer in de technische eisen, maar in de verwerking van data, wat werk oplevert voor alles van netwerkbeheerders tot informatiebeveiligers.