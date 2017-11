Dit zijn de nieuwe AI-tools van Microsoft

Door cloudrekenkracht, verbeterde algoritmes en de grote databergen die we tegenwoordig hebben, is het volgens Microsoft logisch dat AI steeds populairder wordt. "We zijn nog niet eens de diepte ingegaan van wat uiteindelijk allemaal mogelijk is met deze gegevens", vertelt Microsofts AI-chef Steve Clayton. Minder dan een halve procent van al die gegevens wordt gebruikt voor inzichten en analyse.

Visual Studio tools for AI

"We hebben een kwart eeuw gekeken naar de mogelijkheden om leven te blazen in AI", zegt Clayton. "En we zijn nu op dat punt aanbeland dat je het logisch is om de tools en platforms uit te brengen."

Met Visual Studio Tools for AI kunnen datawetenschapper hun tools om te bewerken en te debuggen ook inzetten om deep learning-frameworks te integreren, zoals Microsoft Cognitive Toolit, Tensorflow en Caffe. Verder voegt Microsoft AI-tools toe aan Azure IoT Edge, waarmee ontwikkelaars containers bouwen en testen met C, Java, .Net, Node.js en Python om uitrol en beheer van machine learning-workloads aan de netwerkedge breder beschikbaar te maken.

Daarnaast zijn er verbeteringen gemaakt met Microsoft Translater om het neurale vertaalnetwerk te gebruiken om gesproken en geschreven teksten te vertalen in producten die Microsoft Translator gebruiken, zoals API's van ontwikkelaars, apps en features om te kunnen vertalen in gesprekken of presentaties.

Seeing AI is onderdeel van een lopend onderzoeksproject van Microsoft en is bedoeld voor mensen met een visuale beperking, om ze te helpen begrijpen wat er om hen heen gebeurt. De app leest documenten voor, herkent gezichten en geeft een beschrijving van hun uiterlijk en leeftijd, identificeert streepjescodes op verpakkingen, en herkent en beschrijft afbeeldingen.

Microsofts hoofd van Toegankelijkheid Jenny Lay-Flurrie vertelt dat zulke intelligente capaciteiten voor computers om te horen, zien, spreken en begrijpen fundamentele gevolgen gaat hebben voor enterprise-IT. Voor nu is het vooral een optie om mensen met een beperking een sterk verbeterde plek te geven in de maatschappij en op kantoor.

"Dit project is in het leven geroepen door een blinde ontwikkelaar en de cognitieve diensten maakten het mogelijk dat dit product nu bestaat. Het is gratis en we zijn benieuwd hoe mensen hier nieuwe ervaringen mee leren. Mensen met beperkingen moeten zich net zo goed uit kunnen rusten als de rest van de maatschappij", aldus Lay-Flurrie.

Hierna: Een use case voor intelligente kiosken en meer.