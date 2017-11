5 vragen over smartglasses in 2018

Nu we langzaam richting het einde bewegen van het smartphonetijdperk is het misschien tijd geworden om te kijken naar wat we over een paar jaar hebben, zodat we dat vast voorzichtig in het achterhoofd houden als we plannen smeden. Dit zijn de vragen die IT-professionals zich afvragen en de antwoorden die we tot nu toe hebben.

1. Waar staan we momenteel met smartglasses?

Ze zijn er al jaren en vooral in het bedrijfsleven zijn diverse toepassingen voor AR-brillen en helmen. Maar in de consumententak vind je er nog niet veel, vooral omdat die producten nog niet klaar zijn voor brede adoptie. De zakelijke varianten die goed werken zijn namelijk lomp en opvallend; maar dus niet zo geschikt om in het openbaar te dragen.

DAQRI bracht vorige week zijn nieuwe Smart Glasses uit en richt deze op onderhoudswerkzaamheden, reparatie, inspectie, de bouw en soortgelijke toepassingen. Olympus bracht ook net de EyeTrek Insight EI-10 uit, een open source-model. Deze bril heeft een vervangbare accu en dat moet ook wel, want hij gaat ongeveer een uur mee, dus je hebt reservere-accu's nodig.

En als laatste introduceerde NEC vorige week een nieuw ontwikkelplatform voor de wearables, gebaseerd op ARmKeypad. Deze drie nieuwe producten voegen zich bij een lange reeks modellen voor de zakelijke markt van onder meer Microsoft, IBM, Sony, Vuzix, Meta, Epson, Toshiba, Lumus, MicroVision, Penny, Brother, Konica Minolta, Fujitsu, Optinvent, Augmented Vision, Atheer GlassUp, Telepathy, Laster, Innovega, Trivisio, Baidu, LAFORGE Optical en anderen.

2. Heeft Google Glass toekomst?

Ja. Google loopt voorop in de markt van lichtgewicht heads-up displays (HUD's). De originele versie werd al gebruikt door bedrijven als Boeing en de nieuwe versie van de ooit doodverklaarde bril, de Enterprise Edition, kwam vorige maand officieel op de markt.

Een nieuw patent van het bedrijf laat een versie zien met het beeld direct verwerkt in de lens, in plaats van de huidige technologie waarbij licht richting het oog wordt geprojecteerd. In het huidige model heb je enkel een HUD, maar met beeld in de lens zelf wordt Glass een Augmented Reality-bril.