Het IoT-woordenboek: van AMQP tot Z-Wave

6LoWPAN

Dit is de gruwelijkste afkorting van dit woordenboek en het staat voor 'Ipv6 over low-power personal area networks'. Het idee ervan is dat het hier gaat om een echte 'internet of things' met IPv6-verbindingen in plaats van iets als Zigbee waarmee apparaten geen directe internetverbinding hebben.

AMQP

Het Advanced Message Queuing Protocol is een open source-standaard waardoor disparate apparaten met elkaar kunnen praten ongeacht het type netwerk of platform. AMQP is een van veel middleware-oplossingen die een zelfde soort integratie bieden, zoals Windows Azure Service Bus van Microsoft, RabbitMQ van VMware of MQlight van IBM. AMQP werd ontwikkeld binnen de financiële sector voor snelle M2M-communicatie, maar duikt inmiddels op in diverse IoT-projecten.

BLE

Er zijn twee Bluetooth-standaarden die in IoT worden gebruikt. Bluetooth voor verbonden apparaten van koelkasten tot slimme deursloten, maar Bluetooth Low Energy (BLE) is geschikter voor grotere netwerken of kleinere sensoren die lang actief moeten blijven, omdat accuduur een minder grote factor is met BLE. Beide standaarden zijn verbeterd met Bluetooth 5 dat het bereik en de throughput verhoogt.

CoAP

Dit is een internetprotocol dat is ontworpen voor kleinere apparaten die niet veel rekenkracht bezitten. Het is een IETF-standaard en het Constrained Application Protocol is ideaal voor gadgets als digitale wegbewijzering of slimme verlichting.

DDS

Data Distribution Service is net als AMQP een middleware-standaard. Deze is ontworpen door techconsortium Object Management Group met als doel een gestandaardiseerde gedistribueerd objectbeheersysteem te maken. DDS gebruikt 'topics' - informatie die het systeem detecteer, bijvoorbeeld 'keteltemperatuur' of 'bandsnelheid' - om informatie te leveren aan andere knooppunten die geïnteresseerd zijn in deze topic-informatie. Daarmee is complex netwerkprogrammering in ideale omstandigheden niet meer nodig.

HomeKit

Dit is Apple's eigen front-end beheersysteem voor domotica, oftewel IoT-huisapparaten. Het werkt zoals gebruikelijk bij de fabrikant als je al Apple-apparaten gebruikt, wat betekent dat je iets als een Apple TV of iPad moet hebben. Maar het heeft ook het gebruikelijke voordeel van een Apple-apparaat: het is simpel op te zetten en te gebruiker.