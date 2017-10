Fysieke winkels zijn verre van gedoemd

De tegenstelling is niet 'online' vs 'offline', maar 'ouderwets' vs 'data-driven'.

Als je de krantenkoppen ziet over verdwijnende winkels en de beweging naar online shopping, zou je zeggen dat fysieke winkels een aflopende zaak zijn. Je leest soms zelfs wel eens over de 'retail apocalyps. En er is zeker wat aan de hand, maar het steekt allemaal net iets genuanceerder in elkaar.

Verdwijnende winkels

In de VS is het goed merkbaar. Grote namen als Macy's, Sears en J.C. Penney hebben aangekondigd winkels in verontrustende aantallen te sluiten. In Nederland zie je dezelfde neerwaartse spiraal onder warenhuizen, niet in de minste plaats het verdwijnen van de V&D uit het straatbeeld. In allerlei landen gaan nichezaken als sportwinkels en elektronicazaken roemloos ten onder.

Er gaan daarom ook geruchten dat de grote winkelcentra van de VS geen toekomst meer hebben. Zelfs een icoon als Toys "R" Us kan het hoofd niet boven water houden. Het bedrijf heeft een schuld van 4,2 miljard euro en vroeg vorige maand faillissement aan. De speelgoedreus zou 'spelen' met het idee om door te starten als een Aziatische beursgenoteerde spin-off.

Je hoort de doemstijdingen overal: online verkoop vermorzelt de concurrentie van fysieke winkels en laatstgenoemde is een aflopende zaak. Ho, niet zo snel.

Groei in e-commerce

Ja, online verkoop is nog steeds een enorme groeimarkt. Hét voorbeeld is Amazon, de webwinkel die mensen zelfs zo ver heeft gekregen om extra te betalen voor een Prime-lidmaatschap. Volgens onderzoek van consumentenorganisatie CIRP zijn dat er nu 90 miljoen in de VS, oftewel 63 procent van zijn Amerikaanse klanten (PDF). Die geven elk jaarlijks zo'n 1100 euro uit op Amazon.

Inderdaad, het gaat erg goed met online retail. Maar hoe zit het met fysieke winkels? Als er inderdaad een retail apocalypse gaande is, waarom investeren online giganten dan in fysieke winkels? Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk Amazon dat retailketen Whole Foods kocht voor zo'n 11,6 miljard euro.

Amazon opent winkels

Dat niet alleen, Amazon heeft de afgelopen jaren ook een aantal fysieke boekenwinkels geopend, een paar universiteitsboekenwinkels en een experimentele supermarkt met de naam Amazon Go. Verder werden er vorige week tien miniwinkels van Amazon geopend in winkels van kortingskoning Kohl's.

Verder heeft Amazon een belang van vijf procent gekocht in Indiaase retailer Shopper Stop. Ook zouden er plannen zijn voor 15 ouderwetse winkels in Frankrijk. Als uitsmijter werkt Amazon ook aan een pop-up bar om alcoholische versnaperingen te verkopen in Tokyo. Het is overduidelijk dat de grootste online winkel nog gelooft in fysieke winkels.

Meer overstap naar fysiek

Het is niet alleen Amazon die zich met deze trend bezighoudt. Google is begonnen met pop-up-winkels (tijdelijke verkooppunten) om de Pixel 2, Pixel 2 XL en Google Home Mini af te zetten in New York en Los Angeles. In het verleden experimenteerde Google met pop-ups om de modellem te demonstreren, nu is het bedrijf overgestapt op daadwerkelijk verkopen.

Er is meer. Online opticien Warby Parker heeft vijftig fysieke winkels geopend. Online matrassengigant Casper maakt ook de overstap en is voornemens nog deze maand 15 fysieke winkels te openen. Andersom gebeurt het ook: Starbucks trok zich eerder deze maand terug van online verkoop en sloot zijn portal voor spullen als koffiebonen, mokken en espressomachines. De focus gaat opnieuw naar het verkopen van dit soort items in de koffieshop zelf.

Hierna: De perceptie van de neergang van winkels ten faveure van e-commerce, komt niet overeen met de daadwerkelijke cijfers.