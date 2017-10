7 redenen dat Chrome OS ideaal is voor bedrijven

Vanwege de groei in de educatieve sector is dit straks hét OS dat werknemers kennen.

De kosten zijn lager en het beheer en de security is makkelijker - vooral voor kleine bedrijven - en dat staat gelijk aan een groei van Chromebooks en Chromeboxes. Betekent dit dat 2018 het jaar wordt dat Chrome OS mainstream gaat in de zakelijke wereld? Zeker niet. Windows draait volgend jaar volgens IDC nog altijd op 85 procent van alle desktopcomputers, gevolgd door macOS met 8 procent en Chrome OS met 6.

Maar het is de eerste keer dat een derde besturingssysteem op de markt na Windows en Mac de 5 procent passeert. Is het dus tijd om als organisatie Chromebook of Chromeboxes (de desktop-variant van de laptophardware Chromebook) te overwegen? Er is een aantal argumenten vóór het toevoegen van ChromeOS-thin clients aan je arsenaal - inclusief strakkere beveiliging, vereenvoudigd beheer en gebruiksgemak voor we werknemers.

Hier zijn zeven andere overwegingen die een rol spelen bij je beslissingsproces om Chrome-apparaten toe te voegen aan je configuratie.

1. Je hebt verschillende opties Chrome OS

Er zijn diverse stijlen voor het gebruik van Chrome OS-apparaten, inclusief convertibles (laptop/tablet), touchscreen en gewoon scherm, laptop of pc, modellen voor bedrijven versus consumentenmodellen, en apparaten voor vergaderingen, sommige Chromebooks hebben een stylus, sommige draaien Android-apps, enzovoorts.

De prijzen verschillen behoorlijk afhankelijk van je keuze. Je hebt instapmodellen als de Acer 11 van €229 tot aan de Pixelbook van een slordige duizend euro. Daarnaast kun je met Neverware's CloudReady Windows- of macOS-computers omzetten in Chrome OS-thin clients. Een Enterprise Edition (99 dollar per apparaat/jaar) geeft je aabvullende beheerfeatures.

2. Er zijn meer beheerdiensten beschikbaar

Systeembeheerders kunnen met de Google-beheerdersconsole de Chrome OS-apparaten van de organisatie aansturen. Maar er komt meer aan. Google kondigde in augustus Chrome Enterprise aan, een nieuwe dienst die een breed assortiment aan features biedt, inclusief Single Sign-On en de planning van OS-updates.

Ook diensten van derden richten zich op Chrome OS-beheer, zoals VMware met Workspace One. Dat pakket biedt zakelijke ondersteuning van apparaten met Chrome OS naast endpoints met macOS, Windows, Android of iOS - en zorgt ervoor dat je zakelijke applicaties op Chrome-apparaten kunt draaien.