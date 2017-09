Wat doet Microsoft precies met blockchain?

De blockchain zit behoorlijk hoog in zijn hypecyclus, vooral met de ICO-bubbel van cryptovaluta die de laatste maanden hoge pieken doormaakt. Maar de hype doet afbreuk aan het feit dat blockchain een erg nuttige technologie is voor allerlei gebieden waar vertrouwen belangrijk is. Het gedistribueerde grootboeksysteem is een krachtige tool met veel potentie.

Dus het moet geen verrassing zijn dat ook groot producent van zakelijke software Microsoft blockchain-technologieën bouwt voor zijn cloudplatform Azure, eerst al met Project Bletchley en vanaf volgend jaar met Coco Framework dat in 2018 open source verschijnt op GitHub.

Niet snel genoeg

Coco Framework is bedoeld voor private ontwikkeling van blockchains in zakelijke IT-omgevingen. Dat levert prestatievoordelen op ten opzichte van publieke cryptovaluta-blockchains, die grote rekenkracht op een enorme schaal in een transparant netwerk gebruiken. In een publiek net werk hebben transacties om als legitiem aangemerkt te worden proof of work nodig en door de verspreiding van verificatie is dat proces niet snel genoeg voor veel bedrijfsscenario's.

Het framework van Microsoft is geen blockchain-protocol, maar een manier om een serie vertrouwde knooppunten te bouwen om consensus te bereiken en vertrouwelijke data uit te wisselen. Als je dit eenmaal hebt, kun je een bestaand blockchain-protocol (neem Ethereum of Dash) gebruken om het gedistribueerde grootboeksysteem in te zetten.

Inzicht op transacties

Microsoft heeft Coco getest met het Ethereum-platform voor contracten van de blockchain en andere tools als Quorum en Corda zouden ook compatibel moeten zijn. Je kunt Coco het beste zien als een laag tussen beveiligde transactieverwerking en de blockchain.

CTO van Azure, Mark Russinovich, zegt dat blockchain op dit moment niet klaar is voor bedrijven, behalve dan voor cryptovaluta. "In tegenstelling tot bitcoin en publieke grootboeken, willen bedrijven blockchain gebruiken in een omgeving met meerdere partijen, verschillende organisaties of verschillende afdelingen binnen hetzelfde bedrijf die af willen van de frictie van een gecentraliseerd systeem", aldus de CTO. "Het gedistribueerde grootboek van een blockchain zorgt ervoor dat de tussenpartij verdwijnt en alle groepen inzicht hebben op alle interacties tussen de verschillende organisaties."

Huidige transactietools met Coco

Coco Framework draait om een consortium; een groep entiteiten als individuen, bedrijven of zelfs applicaties of diensten. In plaats van een openbaar netwerk is het gesloten en privé, waardoor het meer lijkt op de Electronic Data Interchanges (EDI) die bedrijven gebruiken om contact te leggen met toeleveranciers, zodat ze het publieke internet daarvoor vermijden.

Zo'n EDI-tool, neem bijvoorbeeld eentje om een containerschip te volgen, kan ook draaien op Coco. Iedere containereigenaar kan zien waar het schip is, de status van de eigen container zien en documentatie over de lading en andere belangrijke documenten die nodig zijn voor de douane delen met vertrouwde partijen.