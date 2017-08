Is het zinnig om Edge Computing in te zetten?

Waar let je op en wanneer is het belangrijk?

Regelmatig krijg ik vragen over Edge Computing en dan vooral over hoe bedrijven dit moeten inzetten en op wat voor termijn. Dat verschilt natuurlijk per organisatie, maar om je op weg te helpen, is het goed om de volgende aspecten ervan in het achterhoofd te houden als je jezelf deze vraag stelt.

1. Edge computing is een tactiek, geen strategie

Bij Edge Computing draait het om verwerking en data zo dicht mogelijk bij de endpoints te plaatsen. Dat scheelt aan verzending van data tussen client (bijvoorbeeld een fabricagerobot) en het gecentraliseerde platform (bijvoorbeeld een publieke cloud).

Het grote voordeel van Edge is dat je latency verlaagt en daarmee de end-to-end prestaties van het systeem als geheel verbetert. Daarnaast kun je sneller reageren op data, bijvoorbeeld een oververhit rakende motor uitschakelen zonder dat er eerst een centraal proces geraadpleegd hoeft te worden.

Zulke verlaging van latency kan nuttig zijn voor allerlei verschillende systemen, maar het grootste nut is voor de verwerking van data op afstand, zoals in IoT-apparaten.

2. Data heeft verschillende rollen in de Edge

Het gaat bij Edge Computing niet om het loskoppelen van delen van het systeem om ze te verplaatsen naar de netwerkrand, maar meer om te kijken naar dataverwerking als onderdelen in verschillende rangen die met elkaar praten. Allemaal spelen ze een verschillende rol; van tijdelijke data, tot verwerkingsdata, tot opgeslagen resultaten.

Data binnen de Edge bestaat doorgaans uit tijdelijke gegevens. Uiteindelijk, op een bepaalde interval, wordt data verplaatst voor centrale verwerking. Die centrale locatie is de geverifieerde data, de bron die de ware resultaten bevat.

3. Edge Computing is een gespecialiseerde aanpak

Ga niet over op Edge-dataverwerking, tenzij je er een specifieke toepassing voor hebt. Het is namelijk een oplossing voor een computing-probleem. Bedrijven maken zich vaak schuldig aan het adopteren van een opkomende technologie, simpelweg omdat het vaak wordt genoemd in de IT-media.

Maar dat kost je uiteindelijk alleen maar geld, terwijl de bedrijfsrisco's stijgen. Dit geldt ook voor Edge Computing. Het is geen oplossing voor algemene IT-problemen, zoals de cloud wel een oplossing is voor issues waar vrijwel elk IT-systeem mee te maken heeft. Cloud is een macro-patroon waar veel andere technologieën mee te maken hebben.

Maar Edge is een micro-patroon, dat een specifieke subset aan problemen oplost. De toepassing ervan is dan ook een tactische om die bedrijfsspecifieke vragen te beantwoorden.