Data wordt een bedreiging voor Google, Amazon en Facebook

Niemand twijfelt eraan dat software-engineering elk facet van ons hedendaags bestaan vormgeeft. Gezien de belangstelling in bedrijven die hun enorme fortuin maken met software-engineering was het dus geen verrassing dat Marc Andreessen eens stelde dat "software is eating the world".

Maar wat betekent dat eigenlijk, en - net zo belangrijk - is dat nog steeds zo, als het dat al deed? Deze vragen kwamen bij me op toen ik onlangs het artikel van Andreessen nog eens herlas en het viel me op dat hij "software" gelijk stelde met "programmeren". Net zo belangrijk stelde hij "eating" gelijk aan het overnemen van de markt door "Silicon Valley-achtige ondernemende tech-bedrijven" en ratelde vervolgens door met de gebruikelijke erelijst van Amazon, Netflix, Apple, Google en dergelijke. Wat zij, en andere bedrijven die door Andreessen werden aangehaald, gemeenschappelijk hebben is dat ze op wereldschaal businessmodellen bouwen op de schouders van programmeurs die de code eruit kloppen voor web, mobile, social, cloud en andere online kanalen.

Sinds dat artikel door de Wall Street Journal in 2011 werd gepubliceerd, hebben we meer dan een half decennium de tijd gehad om te bezien of Andreessens epische stelling over het triomfalisme van Silicon Valley zich heeft bewezen als vooruitziend of, wellicht, als zelfdienend en misleidend. Ik denk wel dat het neigt naar vooruitziend, gebaseerd op het feit dat de meeste (maar niet alle) succesverhalen die hij heeft aangehaald hun momentum in groei, winstgevendheid, overnames, innovatie hebben doorgezet. Mensen met een achtergrond in programmeren - zoals Mark Zuckerberg - zijn inderdaad de multimiljarden-rocksterren van dit nieuwe zakelijke tijdperk. Tot zo ver is Andreessen het lot bespaard gebleven die Tom Peters is overkomen, die veel van de voorbeelden die hij in 1982 aanhaalde in zijn bestseller In search of Excellence teloor zag gaan door concurrentie of door trends die ze niet zagen aankomen.

De komst van de lerende machines

Maar het is iedereen wel duidelijk geworden, vooral de old-school disruptors die Andreessen heeft genoemd, dat 'software' in zijn algemeen gebruikte definitie, niet het geheim is van toekomstig succes. In die toekomst zal disruptie worden geleid door de datagedreven machine learning-algoritmen die AI voeden. In dit nieuwe tijdperk wordt steeds meer logica achter intelligente toepassingen niet meer expliciet geprogrammeerd. De dagen van de vooraf vastgestelde, deterministische en op regels gebaseerde applicatie-ontwikkeling komen nu snel ten einde. De probabilistische logica in de kern van chatsbots, adviessoftware, zelfrijdende auto's en andere AI-gedreven applicaties wordt direct gehaald vanuit brondata.

De 'next best action'-logica die doordringt in onze levens ontwikkelt zich binnen applicaties door de doorlopende gevolgtrekkingen uit data die komt vanuit de Internet of Things en andere productie-applicaties. Daardoor zal de behoefte aan programmeurs verdwijnen, tenminste in de traditionele manier waarin mensen hard-and-fast applicatielogica bouwen. Op hun plek komt de vraag naar een nieuw soort ontwikkelaar, de datawetenschapper. Die term refereert aan de grote variatie aan specialisten die zich bezighouden met het vervaardigen, trainen en managen van de regressiemodellen, de neurale netwerken, de ondersteunende vectormachines, ongestuurde leermodellen en andere machine learning-algoritmen waarvan AI-apps afhankelijk zijn.

De marginalisatie van programmeurs in dit nieuwe tijdperk gaat samen met een toename van het genereren van ML-gedreven code, zoals ik al eens beschreven heb in dit artikel. Amazon, Google, Facebook, Microsoft en andere software-gerelateerde powerhouses hebben grote investeringen gedaan in datawetenschap, in de hoop hun voorspoed te kunnen verlengen in de post-programmering-tijdperk. Ze hebben alle enorme sets aan data verzameld uit hun lopende operaties, waarmee ze kunnen experimenteren. Daarom zijn deze Silicon Valley-achtige monolieten vol vertrouwen dat zij de middelen hebben om innovatieve AI/ML-gebaseerde algoritmen kunnen bouwen, afstellen en optimaliseren voor elke geschikte toepassing.

Maar elk strategisch voordeel dat die giganten hebben van die AI/ML-assets kan van korte duur zijn. Net zoals een datagedreven aanpak het fundament van traditioneel programmeren erodeert, zullen ze tevens beginnen met het knabbelen aan de randen van het dagelijkse werk van datawetenschappers. Deze trends zullen zelfs zullen zelfs een gevaar worfden voor de economies of scale die grote softwarebedrijven met veel geld hebben.

AI en de giganten

We komen in een tijdperk terecht waarin iedereen toegang heeft tot cloudgebaseerde middelen om goedkoop de ontwikkeling, uitrol en optimalisatie van innovatieve AI/ML-apps te automatiseren. Het fenomeen waarin de slang in zijn eigen staart bijt doet zich voor als een ML-gedreven aanpak steeds meer de creatie en optimalisatie van ML-modellen automatiseert, zoals ik hier al eens heb beschreven. En wat we zien uit onderzoeken als Stanfords Snorkel-project, is dat ML tevens een groeiende rol krijgt in de automatisering van het vergaren en labellen van ML-trainingdata. Wat dat betekent is dat de volgende generatie developers in staat zal zijn gelabelde trainingsdata on the fly te verkrijgen om zo de nieuwe apps klaar te maken voor hun bedoelde taken.

Nu de beschikbaarheid van goedkope generatieve trainingsdata groeit, zullen de enorme datalakes van de gevestigde softwarebedrijven, waarin hun ontwikkelaars petabytes aan authentieke trainingsdata bewaren, eerder een overhead-zorg zijn dan aan strategische asset. Ook de noodzaak om de complexe logica te managen voor de datavoorbereiding voor het gebruik van dergelijke brondata kan een probleem worden en een bedreiging zijn voor de mogelijkheden van ontwikkelaars om snel nieuwe AI-apps te bouwen, te trainen en uit te rollen.

Wanneer elke ontwikkelaar routinematig AI-apps kan maken die net zo accuraat zijn als die van Google en Facebook - maar met veel minder expertise, budget en trainingsdata als de grote jongens - dan komt er een nieuw tijdperk aan. Als we op het keerpunt staan, zal de volgende generatie disrupters de ooit triomferende softwarestartups uit het verleden opeten.