Ontwikkelaars en organisaties ♥ Python

Python is al een tijdje in populariteit aan het stijgen en volgens een enquête van IT-dienstverlener Packt onder ontwikkelaars is het nu de populairste programmeertaal. Dat strookt met de bevindingen van indexen en marktvorsers als Tiobe, PyPL en RedMonk die Python allemaal in de top vijf van populairste talen hebben staan.

Bij Packt zei twintig procent Python het liefst te gebruiken. Python-kennis zorgt tegelijkertijd voor een boost onder personeel die met infrastructuur of admin bezig zijn. "In een wereld waar automatisering en snelheid essentieel zijn voor tech-professionals en hun organisaties zit Python op een comfortabele plek - en het maakt je zeker waardevol."

De taal groeit de laatste tijd vanwege zijn toegankelijkheid, standaardlibrary met veel features, rijk ecosysteem van frameworks en third part-library's en een community die zich er enthousiast op stort. De organisatie ondervroeg in april en mei 4731 ontwikkelaars en tech-pro's over de hele wereld naar hun favoriete tools en talen. Dit is de top 10:

Programmeertaal Python Versiebeheerssysteem GIT Microsofts Visual Studio IDE IDE Eclipse Programmeertaal Java Editor Notepad++ Linux Programmeertaal R Containersysteem Docker Microsofts Excel

Andere populaire technologieën die deelnemers aanhaalden waren JavaScript, IDE's Android Studio en Xcode, Google Chrome en PHP. Als het gaat om tools en talen die mensen het komende kwartaal van plan zijn te leren, worden Docker, Python, Angular, Visual Studio en Jenkins genoemd.

Packt keek ook naar welke vaardigheden dit moment financieel het meest lonend zijn. De top drie zijn datageraleteerd: Splunk, Kafka en Hadoop. Ook het beheer van software-uitrol verdient momenteel goed. Kennis van container-orchestrationtools als Kubernetes en configuratietool Chef komt momenteel ook als grootverdiener uit de bus.

Daarnaast werd de deelnemers gevraagd naar de technologietrends die het komende jaar de meeste impact gaan hebben op bedrijven. Respondenten noemden big data, AI en machinelearning, cloud, automatisering en containerisatie als de belangrijkste trends.