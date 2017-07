5 zowaar nuttige toepassingen van QR-codes

Na de hype komen we terecht in een tijd dat ze nuttig zijn.

Alweer bijna tien jaar geleden probeerden uitgevers, ontwikkelaars en marketinglui de nu wederom beloofde AR-toekomst in te luiden met de opkomst van de smartphones. Met een scanner en sensoren in de broekzak van iedereen, bood de QR-code een kans op digitale augmentatie van de fysieke wereld. Maar de implementatie van robotkots pakte niet zo mooi uit.

Zeg het met robotkots

Je zag ze zo'n vijf jaar geleden overal. QR-codes in reclamefolders, op bushokjes, op verpakkingen en zelfs in tekeningen van comics (tot grote frustratie van stripliefhebbers als ondergetekende). QR-codes waren de toekomst, hoorden we van analisten en uitgevers de eerste helft van dit decennium Peak-QR was wellicht de QR-grafsteen die we een paar jaar geleden zagen.

Deskundigen wezen met de komst van zo'n grafsteen op een probleem dat logischerwijs opdoemt: de QR-links. De aanbieder van de dienst van virtuele grafstenen gaat kopjeonder en weg is de verwijzing. Erger nog, hij kan worden gekaapt. Daar kan Heinz over meepraten, die zijn 'Zeg het met Heinz'-actie vergat, waarna de ketchupflessen opeens doorleidden naar een pornosite.

Door het dal van teleurstelling

Maar de QR-code is niet dood. In 2011 voorspelde codeblogger Roger Smolski al dat QR-codes een hypecyclus volgden. Volgens Gartners omschrijving van de hypecyclus van opkomende technologieën volgt er bij elke tech-hype een piek van te hoge verwachtingen, gevolgd door een dal van teleurstellingen. Smolski merkte destijds de trend op in Japan waar je overal QR-codes tegenkwam, maar mensen ze nauwelijks scanden. Want ja, wie gaat er nou actief op zoek naar advertenties?

Uiteindelijk komen we terecht in een periode waarin een technologie zijn nut en toepassing vindt en de QR-code lijkt te zijn aangekomen in dat 'productiviteitsplateau' waar Gartner over rept. Met dat idee kijken we naar een aantal toepassingen van QR-codes die we vandaag de dag zien die een heel praktisch nut hebben.