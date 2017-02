9 tips om jezelf goed te organiseren

Er komt een stortvloed aan innovaties op ons af, waardoor de wereld steeds sneller en drastischer verandert. Organisaties moeten heel snel met die veranderingen kunnen meebewegen en dus moeten werknemers steeds autonomer gaan opereren, stelde Roland Hameeteman van e-office onlangs op dit platform. Maar ondanks alle digitale middelen die we tot onze beschikking hebben blijkt uit onderzoek dat onze productiviteit nauwelijks is verbeterd. Daarom is het belangrijk dat je je werk beter en slimmer organiseert. Je kunt bijvoorbeeld veel winst behalen door rust in te bouwen. Zo kun je met de juiste dingen bezig zijn.

Hieronder staan een aantal belangrijke tips om dit voor elkaar te krijgen. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de kennis van Stephen Covey (Cirkel van invloed en betrokkenheid) en David Allen (Getting things done).

1. Vergroot je cirkel van invloed

Zorg dat je weet wat er van jou wordt verwacht, waar gaat het in jouw werk echt om en wat wil je daarin ontwikkelen. Als je weet wat jouw doelen zijn, wat je wilt bereiken, dan kun je daarop sturen. Beschrijf je doelen vanuit de situatie als je deze bereikt hebt, wat heb je dan concreet, hoe ziet dat eruit? Richt je op het resultaat van je doel.

Als je je doelen deelt met je omgeving, dan zul je merken dat collega's je graag willen helpen deze doelen te realiseren. Elkaar helpen zit in de aard van mensen, alleen zul je zelf duidelijk moeten aangeven waarmee of wat je belangrijk vindt. Als je dit deelt met mensen zul je zien dat je meer invloed hebt, en de cirkel van invloed groeit. Als je blijft leven op basis van de waan van de dag, dan ben je vooral slachtoffer van je eigen gedrag: je reageert op alles wat er op je afkomt, maar staat niet zelf aan het roer.

2. Schrijf alle losse eindjes op

Gedurende een dag (maar misschien ook weleens 's nachts) schieten er vaak allerlei gedachten en acties voorbij waar je iets mee moet doen: bijvoorbeeld Jan bellen, een boodschap doen voor het eten of een afspraak maken met de tandarts. Dit zorgt er vaak voor dat we niet al onze aandacht kunnen richten op waar we mee bezig zijn. We zijn vaak afgeleid en hebben een 'vol' hoofd. Om je werk met aandacht te kunnen doen en te zorgen voor een hoge kwaliteit is het belangrijk dat ons hoofd 'leeg' is, dat we kunnen focussen op datgene wat er daadwerkelijk toe doet. Wat helpt: schrijf alle losse eindjes op. Koop een klein notitieblokje of werk digitaal om alle losse eindjes op te schrijven zodat je met aandacht je werk kunt doen.

3. Laat alles 1 x door je handen gaan

Wist je dat de meeste mensen ieder mailbericht 3 tot 5 keer lezen? We scannen vaak onze mail, via onze smartphone of via onze laptop. Soms markeren mensen hun mail ook weer als ongelezen, zodat ze hem de volgende keer weer (per toeval) tegenkomen. Maar dat doe je thuis toch ook niet met post die je van je deurmat hebt gehaald. Streef erna alles zoveel mogelijk 1x door je handen te laten gaan en op basis daarvan te besluiten wat je ermee gaat doen. Neem het heft in handen en laat niet aan het toeval.

4. Verzamel op vaste plekken

Verzamel alles wat op je af komt of bij jou binnen komt op vaste plekken. Dit kan je Inbox zijn, maar ook een bakje op je bureau, een mapje in je tas of tekstberichten. Als je op vaste plekken verzamelt hoef je veel minder te zoeken. Als je iets uit het bakje, je inbox of map haalt, besluit dan direct wat je ermee gaat doen, het mag niet op die plek blijven liggen. Je Inbox wordt zo een echte verzamelbak waar alles binnenkomt waar je nog iets mee moet doen. Dit kun je ook doen voor een mapje in je tas (als je veel onderweg bent) of een bakje op je bureau (opbergen in de locker als je flexibel werkt).

5. Zorg voor een overzichtelijke structuur om spullen te archiveren

Om alles goed te kunnen verwerken is een duidelijke en eenvoudige structuur van essentieel belang. Berg sleutels altijd op dezelfde plek op in huis, bewaar je mailberichten in 1 groot archief, werk met zo min mogelijk mappen. Gebruik als uitgangspunt niet het netjes opbergen, maar het snel kunnen terugvinden bij het bedenken van een structuur. Veel mensen hebben heel veel mappen in hun mailbox. In een klassieke archiefkast is het echt nodig om papier in de juiste hangmap op te bergen omdat je het anders nooit terugvindt. Maar in een digitaal tijdperk is het netjes opbergen veel minder van belang. Goed kunnen zoeken op basis van waardevolle kenmerken aan een document of mail, werkt vaak veel effectiever. Je bent veel minder tijd kwijt aan netjes opbergen, maar besteed alleen tijd als je iets daadwerkelijk nodig hebt.

6. Verwerken van alles wat je verzameld hebt

Zorg voor voldoende tijd voor het verwerken van alles wat je hebt verzameld. Doe dit bewust en met aandacht, dus niet een beetje tussendoor. Hanteer hiervoor de 2-minuten regel: als het binnen 2 minuten afgehandeld kan worden doe dat dan direct. Stel niet uit. Kost het meer tijd? Plan het dan in je agenda in, en laat de ander weten wanneer hij/zij reactie kan verwachten of zet het op een actielijst voor beknopte acties. Verwerk ook alle losse eindjes. Leg de eerstvolgende concrete actie vast. Wat is de eerstvolgende stap die je kunt doen? Zeker bij complexe taken is het handig elke keer te bedenken wat de eerstvolgende actie is, zodat je deze daadwerkelijk kunt plannen en afhandelen. Handel de acties ook daadwerkelijk af en zorg dat de status ook verandert, zodat je goed overzicht hebt in wat je allemaal hebt bereikt.

7. Gebruik je agenda bewust

Veel mensen gebruiken hun agenda vooral voor afspraken. Maar je kunt je agenda natuurlijk ook goed gebruiken om je werk te plannen en organiseren. Door tijd te reserveren voor een taak/activiteit moet je vooraf nadenken hoeveel tijd je daarvoor reserveert en kun je achteraf gemakkelijk zien of dat ook realistisch was. Door dit wekelijks te doen, krijg je meer inzicht in hoeveel tijd activiteiten of taken daadwerkelijk vergen. Veel mensen plannen bovendien hun werkdag helemaal vol in hun hoofd, maar houden geen rekening met zaken die erbij horen, maar misschien niet hun primaire werk zijn, zoals mail, telefoontjes, overleg, ad-hoc situaties of vragen van collega's. Als je hier bewust mee omgaat en actief je agenda gebruikt om werk te plannen creëer je veel meer overzicht en rust. Plan ook wekelijks een moment van reflectie en planning, waarbij je terugkijkt hoe afgelopen week ging, wat je komende week hiermee gaat doen en wat je plannen zijn voor komende week. Doe dat bijvoorbeeld iedere week op vrijdagmorgen, zodat je vrijdag nog ruimte heb om zaken af te handelen en rustig het weekend in kunt.

8. En nu: volhouden?

Het veranderen van patronen of gedrag is niet eenvoudig. Denk maar eens aan goede voornemens aan het begin van het nieuwe jaar. Werken ze nog voor jou? We zijn vaak ongeduldig en haken snel af als iets niet (voldoende) lukt. Het aanleren van nieuw gedrag of een nieuw patroon kost nu eenmaal tijd. Uit onderzoek blijkt dat als je iets wilt veranderen je dit minstens 21 dagen moet volhouden, voordat het gewoon wordt.

9. Onderhoud gewenst

Plan wekelijks en maandelijks onderhoud en blijf dit volhouden. Wat ging goed afgelopen week, wat kan beter en wat ga je hier komende week aan doen? Wees eerlijk naar jezelf, deel je doelen met collega's, zodat ze jou ook verder kunnen helpen en reflecteer en leer van wat je hebt gedaan. Zodat je bewust bent van de stappen die je hebt gezet en mogelijkheden of kansen ziet voor het vervolg.

