Goedbedoelde functioneringsgesprekken werken averechts

Niemand houdt van functioneringsgesprekken: managers voeren ze niet graag, werknemers zitten er liever niet en collega's gruwen van wéér zo'n 360 graden feedback-formulier. Niets nieuws, want ontevredenheid over beoordelingsprocedures kunnen helemaal teruggevoerd worden naar China in de derde eeuw, zo schreef The New Yorker onlangs. Toch blijven we vasthouden aan deze traditie.

Weg met functioneringsgesprekken

"Veel mensen in HR en leidinggevenden die ik heb gesproken hebben een pesthekel aan beoordelingsprocessen", vertelt Rajeev Behera van Reflektive, een bedrijf dat software ontwikkelt voor de beoordeling van personeel. "Maar ze zijn niet zeker of ze deze processen kunnen aanpassen zonder bijvoorbeeld processen die te maken hebben met tredeverhogingen aan te passen. De laatste twee jaar zien we wel dat mensen proberen te breken met functioneringsgesprekken", aldus de CEO.

Bedrijven als Deloitte, Accenture, Microsoft en Pinterest hebben traditionele beoordelingsprocedures of andere systemen die werknemers een cijfer geven geloosd. In plaats daarvan stappen ze volgens Behera over op een flexibel proces waarbij doorlopend feedback wordt gegeven. Want het oorspronkelijke doel van het proces was dat managers issues op de werkvloer konden aanpakken voor ze een daadwerkelijk probleem werden, vertelt auteur en oprichter van zakelijk trainingsbedrijf VitalSmarts Jospeh Grenny.

Tijd tot erkenning probleem

"Het achterliggende idee was als dat managers wisten dat ze in november hun mening zouden moeten geven, ze veel sneller chronische problemen eerder in het jaar zouden aanpakken. Maar dat bleek niet te werken. In tegendeel, als managers het hele jaar vervelende waarheden uit de weg gaan, dan zullen ze ook wel een manier vinden om dat in november te doen", zegt Grenny.

Volgens hem is het vaak zo dat hoe gezond een bedrijf functioneert voor een groot deel afhangt van de tijd tussen dat een probleem opduikt en erover wordt gesproken. Hoe langer een manager wacht met het behandelen van een probleem op het werk, hoe groter de impact op de tevredenheid van werknemers, engagement en productiviteit. Grenny's oplossing is om regelmatige, consistente communicatie uit te voeren, zodat interne issues of persoonlijke problemen meteen worden behandeld.

Vinger aan de pols

Als dit soort gevallen aan de kant worden geschoven in plaats van aangesproken, dan blijft het zweren in de afdeling. Tegen de tijd dat de functioneringsgesprekken plaatsvinden, is het probleem te groot geworden om nog aan te pakken. De beste oplossing voor leidinggevenden is om snel en vroeg te handelen en de vinger aan de pols te houden om dagelijks te zien hoe werknemers zich voelen en functioneren.