Intel: harde schijf gaat ten onder, Optane is redding

Dat Intel grootste plannen heeft voor zijn SSD-business is niet zo bijzonder: iedere leverancier heeft soortgelijke ideeën. Het is een interessantere vraag wat Intel gaat doen met zijn en Microns 3D Xpoint-technologie, wat Intel op de markt zet als Optane. Deze nieuwe opslagvorm functioneert als werkgeheugen, maar is niet vluchtig.

Tussen werkgeheugen en opslag

Daarmee zit Optane in een unieke niche tussen primair (DRAM) en secundair (SSD/HDD) geheugen in. Als eerste is het geïntroduceerd als een cachingtechnologie voor harde schijven en SSD's. Daarna verschenen bootable Optane-SSD's (de 900P-serie met groottes van 280 en 480GB). Zogeheten Quick SSD's zijn populaire upgrades geworden voor notebooks, maar Optane is nog niet bepaald mainstream.

Intel hoopt dat binnenkort te veranderen met nieuwe producten. Dat gaat bijvoorbeeld om de op CES geïntroduceerde M.2-Optane SSD's. Deze zijn nog behoorlijk klein, met 58 en 118 GB. Deze maand worden ze verscheept, vertelt Intels opslagchef Rob Crooke. In de toekomst kan Intel Optane-geheugen en SSD's combineren: dit jaar komt Intel met Optane-werkgeheugen voor het datacenter - een voorteken dat deze geheugentechnologie uiteindelijk in consumenten-pc's zal verschijnen.

Meer Intel inside

Snel (maar kostbaar) Optane-geheugen verbetert algemene systeemprestaties, wat belangrijker wordt naarmate de kloksnelheidwinsten van processoren kleiner worden. Dat is een competitief voordeel dat Intel heeft ten opzichte van rivaal AMD, die geen concurrerende technologie op dit gebied heeft.

Als Intel zijn chipsets, SSD's en Optane hechter verbindt, krijg je meer 'Intel inside' dan ooit te voren, en kunnen leveranciers nog minder geneigd zijn om componenten van andere fabrikanten te kopen. De enige vraag die we momenteel hebben - en waar Intel niet op wilde reageren - is hoe Optane omgaat met de Spectre-patches die hun invloed hebben op onder meer werkgeheugen.

Geen directe concurrent

Een van de grote voordelen is dat Intel met de samen met chiptoeleverancier Micron ontwikkelde technologie geen directe concurrent heeft. Dat geeft Intel wat armslag in zijn uitrolplanning. Micron heeft nog geen 3D Xpoint-producten in de markt gezet, hoewel er wel plannen voor zijn. De Micron-tegenhangers worden uitgebracht onder de merknaam QuantX.

Maar, zo zegt Crooke, dat betekent dat er nog genoeg ruimte is voor Intel om zijn SSD- en Optane-technologie te verbeteren. "Optane wordt sneller, dichter, energiezuiniger, en hechter gekoppeld aan de CPU. 3D NAND SSD's worden groter qua capaciteit, kleiner qua fysieke grootte en verwisselbaarder in de toekomst", vertelt Crooke in een interview.