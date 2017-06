Hoe en waarom de commandline is teruggekeerd

Als je je lang genoeg verdiept in de geschiedenis van Microsoft, kom je vroeger of later meerdere verhalen tegen van personeel dat meer commandline-features probeerde toe te voegen aan de OS'en. Windows is GUI-gedreven, waar muisklikken getypte opdrachten hebben vervangen. Dat is allemaal prima als je enkele tientallen pc's en een handvol servers beheert, maar het is een ander verhaal als je grote aantallen moet automatiseren.

Van cmd.exe naar PowerShell

Dat heb je vooral met cloudbeheer, of het nu on-prem, publiek of hybride is. Moderne orchestrationtools zorgen voor het automatiseren en stroomlijnen van applicaties en VM's met verschillende beheerfilosofieën en besturingssystemen. Infrastructuur draait tegenwoordig nauwelijks meer om hardware en is allemaal code, terwijl het besturingssysteem het datacentrum zelf is.

Hoe zit het nu nog met de GUI? De grafische interface bestaat om computers begrijpelijk te maken voor gebruikers en is in de basis een tool voor één machine die wordt bediend door een mens. De GUI is minder geschikt voor operaties op cloudschaalgrootte.

Microsofts originele commandline, cmd.exe, was niet klaar voor deze wereld. De tool kon simpele batch-opdrachten uitvoeren en had wat basale scripting-mogelijkheden. Vandaar PowerShell. Dat is gebouwd op .Net en heeft geleerd van de Unix-shell en is in de kern een programmeertaal voor systeembeheer.

Open source en meer dan Windows

De code lijkt op C#-constructies, met lange, in de naam beschrijvende opdrachten. Het lijkt niet op de bondige stijl van Unix; PowerShell-opdrachten bevatten werkwoorden en zelfstandig naamwoorden en het is verrassend begrijpelijk en eenvoudig op te pikken. Als er voor wat je wilt doen geen cmdlet bestaat, kun je er enkele combineren in een script of er zelf eentje schrijven.

PowerShell is inmiddels 11 jaar oud en het is niet alleen een Windows-tool meer, maar geschikt voor veel andere systemen. De tool is open source en heeft een actieve community. De roots van Windows zijn er nog steeds en het is een belangrijk onderdeel van het ecosysteem aan systeembeheertools van Windows.

Scripts bewerken

Graaf dieper in de System Center-GUI's en je ziet dat de opdrachten die je daarin geeft op de achtergrond worden uitgevoerd via PowerShell. Klik op exporteren in deze grafische interface en de scripts die System Center aanmaakt en gebruikt kunnen worden bewerkt en hergebruikt in je eigen infrastructuur.

Dat is een interessante optie, omdat je daarmee de tools hebt om je eigen draaiboek van scripts samen te stellen. Wil je Hyper-V-virtuele machines maken en uitrollen via een library? Push een VM via System Center Virtual Machine Manager en exporteer het PowerShell-script om deze te bewerken voor later gebruik.

