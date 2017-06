Zo houd je je Unix-systeem gezond

Om Unix beschikbaar te houden voor de momenten dat hje het hard nodig hebt moet je regelmatig kijken hoe het systeem eraan toe is. In dit artikel kijken we naar enkele prestatie-aspecten die je zou moeten meenemen bij je periodieke systeemcontroles en enkele handige Unix-opdrachten die je nuttige inzichten geven.

CPU load

De meest voor de hand liggende controle op een Unix/Linux-systeem is een check van de CPU load. Dat is de hartslag van een Unix-systeem en een gezond systeem houdt CPU-kracht over. Een van de beste manieren om je snel een inzicht te geven van hoe hard de CPU werkt is de opdracht top . Er zijn een aantal metingen waar je op kunt letten met deze opdracht.

Dit geeft een hoop informatie over de prestaties van het systeem en is toch bondig in hoe de feature de metingen weergeeft. Specifiek krijg je met load average een helder beeld over hoe druk de CPU het heeft met als minpunt dat de historische data beperkt is tot de laatste vijftien minuten van activiteit. Je weet hoe hard het systeem werkt en hoeveel moeite het moet doen om de vraag bij te houden als je ziet hoeveel processen moeten wachten tot ze de processor kunnen aanspreken.

Een load average van .50 betekent om de keer dat top kijkt een proces moet wachten om te kunnen draaien. De drie cijfers na 'load average' (zie overzicht hieronder) geven de gemiddelde load over de laatste minuut, de vorige vijf minuten en het afgelopen kwartier, zodat je een idee krijgt over op welke momenten de load zwaarder of lichter wordt.

Als dit stijgt naar 1.00 (vooral in het gemiddelde van een kwartier), heeft het systeem het veel te zwaar. Als het getal nog verder stijgt of als dit gedurende een langere periode aanhoudt, worden de prestaties zo slecht dat het opvalt. Maar onthoud dat je data van de laatste vijftien minuten ziet.

Je ziet ook het aantal processen dat draait (196 in onderstaand voorbeeld) en gebruiksstatistieken voor de geheugen- en swapruimte. Op het overzicht hieronder wordt swap helemaal niet gebruikt. Als je kijkt naar de derde regel, zie je dat de CPU zelfs meer dan 99 procent niets te doen heeft. Dit systeem wordt dus duidelijk licht gebruikt.

Je ziet geheugen en swap respectievelijk op de vierde en vijfde regel van de output van top . Je ziet met weinig swap en een grote vrije ruimte dat dit systeem een makkelijke dag heeft - of tenminste, een makkelijke vijftien minuten. Als er een proces zou zijn dat de CPU zou domineren, zie je die meteen onder de samenvatting van vijf regels. In een standaardoutput zie je de lijst in de volgorde van CPU-gebruik (aflopend van hoogste gebruik).

top - 20:47:17 up 4:25, 3 users, load average: 0.54, 0.15, 0.05 Tasks: 196 total, 1 running, 195 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.3 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st KiB Mem : 2017064 total, 662924 free, 448904 used, 905236 buff/cache KiB Swap: 3635904 total, 3635904 free, 0 used. 1091240 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1775 shs 20 0 273460 79668 48676 S 0.3 3.9 0:49.03 compiz 3811 shs 20 0 9944 3640 3092 R 0.3 0.2 0:00.52 top 1 root 20 0 27360 6592 5132 S 0.0 0.3 0:02.48 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd 4 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:+ 6 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/0 7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.49 rcu_sched 8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh 9 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0 10 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lru-add-dr+ 11 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0 12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0 13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1 14 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 watchdog/1 15 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 migration/1 16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 ksoftirqd/1 18 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:+