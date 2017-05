Maak je klaar voor een IT-reiscrisis

IT-afdelingen praten over een nieuwe golf dreigingen die eraan zit te komen, onder meer nieuwe ransomwormen als WannaCrypt, maar er dreigt een net zo groot probleem dat niet op de radar staat bij velen en dat zijn de nieuwe regels voor laptops, tablets en smartphones op internationale vluchten bij verschillende landen, waaronder de VS en Groot-Brittannië.

Draconische maatregel terug

Dat heeft een grote impact op zakenreizen. Er zijn twee grote issues waar ik het over wil hebben. Ten eerste is dat het laptopverbod aan boord dat de VS wederom wil uitbreiden naar alle landen. Ten tweede is dat het beleid dat smartphonegegevens kunnen worden gekopieerd. Die eerste draconische maatregel leek even van de baan, maar het plan is weer terug.

Het beveiligingsrisico dat daarmee gepaard gaat is groter dan het lijkt en daar wil ik hier dieper op ingaan. Laten we eerst eens kijken waar dit op handen zijnde verbod vandaan komt en dat is de angst voor bommen die verwerkt zijn in laptops. Die worden in de passagierscabine als groter risico gezien dan in het bagageruim.

Anders met koffers

Bij passagiers vallen ze namelijk minder snel op. Het is moeilijker een bom te ontwerpen die je kunt laten afgaan op afstand in het bagageruim en ze vallen sneller op. Koffers gaan door een uitgebreidere controle dan de bagage die meegaat en onderdelen als bedrading en explosieven vallen sneller op bij de check.

Het huidige verbod op laptops aan boord is vrij beperkt: het gaat om een aantal specifieke landen, om enkele vliegvelden en laptops mogen nog wel mee in het bagageruim. Erger voor IT'ers is het risico op datalekken door dit verbod. Onder het verbod wordt het aantrekkelijker om bagage (bijvoorbeeld van de band) te stelen.

Diefstal bagage

Sowieso is dat nu al een probleem. Toen ik laatst voor zaken naar India ging, verloor de luchtvaartmaatschappij mijn bagage. De koffer werd uiteindelijk gevonden en in naar mijn hotel gestuurd, ingepakt in plastic. Toen ik hem openmaakte zat er een cameragroot gat in mijn kleding waar ik mijn fotocamera had gestopt.

Dat bezorgt menig CSO al nachtmerries, maar een waarschijnlijker eindresultaat van de huidige trend tegen laptops en tablets in vliegtuigen is dat ze helemáál niet meer mee mogen. De reden is dat het statistich gezien meer voor de hand ligt dat er een accubrand uitbreekt als koffers volzitten met elektronische apparaten.