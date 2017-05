Het grootste nadeel van je huidige infrastructuur

Traditioneel doet een IT-afdeling er alles aan om applicaties in een zo stabiel mogelijke omgeving te laten draaien. Door bijvoorbeeld de infrastructuur en het besturingssysteem zo min mogelijk te veranderen, vermijd je onnodige risico's en kun je een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Want elke wijziging brengt risico's met zich mee en kan voor downtijd zorgen.

Aanpassingen doe je dus alleen als het echt nodig is. Denk aan beveiligingsupdates en cruciale verbeteringen voor het besturingssysteem en de firmware. Ook aan applicaties sleutel je liefst zo min mogelijk. Misschien één of twee keer per jaar breng je nieuwe functionaliteit uit of een nieuwe versie, maar dan wel via een lang en intensief traject. Bij traditionele IT is alles in orde zolang applicaties goed werken, er niets defect raakt en het budget niet overschreden wordt. Maar werkt dat tegenwoordig ook nog zo?

The Idea Economy

Momenteel leven we in een tijd die ook wel de Idea Economy wordt genoemd. Dankzij onder meer mobiele apps, cloud-diensten, Big Data, Analytics en sociale netwerken, zijn er voor zowel gevestigde bedrijven als nieuwkomers ongekende kansen om via innovaties nieuwe klanten te bereiken en bestaande klanten beter van dienst te zijn. Daarvoor is het alleen wel nodig om razendsnel op marktontwikkelingen te reageren. Ideeën voor nieuwe producten of diensten moet je in zeer korte tijd naar werkende prototypes omzetten, zodat klanten er direct mee aan de slag kunnen. Hun feedback gebruik je vervolgens om verbeteringen aan te brengen en precies die functionaliteit aan te bieden die je gebruikers het hardst nodig hebben.

En als de praktijk uitwijst dat er toch geen vraag naar is, wil je er acuut weer mee kunnen stoppen, om vervolgens al je aandacht en energie op nieuwe dingen te richten die beter aanslaan. Dit betekent dat bedrijven niet meer de luxe hebben om maanden of jaren in onderzoek en ontwikkeling te steken, om pas na afloop met een volledig uitgedacht product te komen. Want tegen die tijd ben je links en rechts allang ingehaald door je concurrenten en ben je jouw voorsprong definitief kwijt. En die nieuwe dynamiek heeft zijn weerslag op je infrastructuur.

Tegengestelde eisen

Er bestaan cruciale verschillen tussen traditionele IT-omgevingen en de eisen die aan moderne IT-omgevingen worden gesteld. De eerste is vooral gericht op stabiliteit en kostenreductie, terwijl de tweede het moet hebben van snelheid en wendbaarheid. Deze eigenschappen staan lijnrecht tegenover elkaar en dat is een groot probleem. Er dreigen nu twee verschillende IT-omgevingen met totaal verschillende architecturen en infrastructuren naast elkaar te ontstaan.

Allereerst de traditionele omgeving die je als bedrijf nu al hebt en die je ook de komende tijd nog wel even nodig hebt. Dat is een stabiele en constante omgeving bestaande uit silo's die geoptimaliseerd zijn voor specifieke applicaties en workloads. Elke silo heeft overcapaciteit en ongebruikte resources, omdat resources nu eenmaal vooraf aangeschaft, geconfigureerd en aan specifieke omgevingen toegekend moeten worden. Er wordt zelden iets aan veranderd en zelfs het beheer is per silo ingericht.

Daar lijnrecht tegenover staan de dynamische omgevingen die je zo hard nodig hebt in de Idea Economy. Omgevingen waarin je op continue basis wijzigingen kunt aanbrengen aan je applicaties en waarin je reken-, opslag- en netwerkcapaciteit snel en dynamisch kunt toevoegen en ook weer weghaalt, zonder dat daar onderbrekingen voor nodig zijn of andere applicaties er last van hebben.

Twee architecturen naast elkaar

Omdat een traditionele IT-omgeving nu eenmaal niet past bij de nieuwe werkwijze, zou je er inderdaad een tweede volledig nieuwe IT-infrastructuur naast kunnen zetten. Alleen heeft dat als gevolg een toename van de complexiteit, extra beheerlasten en veel hogere kosten.

Dat is geen aantrekkelijk perspectief, maar als je niets doet loop je het risico dat afdelingen kunnen besluiten niet langer op de IT-afdeling te wachten en zelf dan maar uit te wijken naar de publieke cloud. De opstartkosten hiervan zijn namelijk verleidelijk laag en de capaciteit kan naar behoefte worden vergroot en verkleind. Jammer genoeg blijkt vervolgens ineens dat de kosten voor de verwerking en opslag van grote hoeveelheden data in de cloud toch wel erg hoog zijn. Bovendien hebben veel bedrijven gevoelige applicaties en vertrouwelijke gegevens die ze helemaal niet in de publieke cloud willen of mogen plaatsen.

Op zoek naar nieuwe architectuur

IT-afdelingen worden dus steeds vaker in twee tegenovergestelde richtingen getrokken. Voor de traditionele omgevingen blijft stabiliteit en hoge beschikbaarheid nodig tegen zo laag mogelijke kosten, terwijl er tegelijkertijd snel en eenvoudig schaalbare omgevingen nodig zijn voor de nieuwe innovatieve diensten en producten van de Idea Economy.

Je zult dus op zoek moeten naar een architectuur die beide IT-modellen verenigt. Waardoor je de gewenste flexibiliteit kunt leveren en tegelijkertijd de complexiteit en de operationele kosten terugdringt. Alleen zo krijg je de betrouwbaarheid en stabiliteit van een traditionele on premise infrastructuur, gecombineerd met de flexibiliteit en schaalbaarheid van een cloud.

