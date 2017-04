Zo sla je een Windows 10-versie over

Zakelijke gebruikers hebben ongeveer twee maanden om een upgrade uit te rollen als ze besluiten om er eentje over te slaan. De uitzondering is als admins bereid zijn om een consumentenversie - de eerste variant die nog niet door Microsoft is goedgekeurd voor zakelijke uitrol - te installeren. In dat geval heb je zes maanden.

Releasekalender

Om helder te stellen wat de uitroltrajecten precies zijn voor Windows 10, hebben we de kalender erbij gepakt om de opties te illustreren. Elke feature-update gaat door diverse stappen die de 18 maanden in totaal opleveren waarin Microsoft belooft om beveiligingspatches en andere bugfixes te zullen leveren.

Los van de namen die Microsoft op het publiek loslaat, heeft elke versie een nummer in het datumformaat JJMM. De laatste, Creators Update was bijvoorbeeld 1703 (maart 2017) en de volgende is 1709 (september 2017).

Als een upgrade af is, wordt die eerst uitgegeven aan consumenten. Dit is de Current Branch (CB) die hieronder in het blauw is weergegeven. Gedurende vier maanden geeft Microsoft de nieuwe Windows-versie gefaseerd uit, waarbij het tempo wordt opgevoerd tenzij uit de gemonitorde telemetrie blijkt dat er problemen ontstaan. In de tussentijd worden bugs gerepareerd. CB kun je zien als de generale repetitie, voordat de échte klanten komen.

Figuur 1

Pas na deze periode geeft Microsoft het stempel 'gebruiksklaar voor bedrijven'. Na vier maanden Current Branch wordt de nieuwe versie Current Branch for Business (CBB) en is hij officieel beschikbaar voor zakelijke pc's. In het figuur hierboven is dat in geel weergegeven. Microsoft ondersteunt tegelijkertijd maar twee upgrades in het CBB-traject.

Twee CBB's tegelijk

In de periode dat 1703 CBB is, wordt gedurende die tijd versie 1709 ook nog CBB. Dat zou in februari volgend jaar moeten zijn. In de grafiek hieronder zie je dat duidelijker: tegen de tijd dat de versie daarna, 1803 de CBB-status krijgt in juli van dat jaar, loopt de ondersteuning van 1703 af. Dan kom je met 1703 in het groene blok terecht en dat is een aftelperiode van zestig dagen, waarin je dringend moet migreren omdat daarna écht geen patches meer komen.

Figuur 2