Windows vuurt bètatest af op zakelijke gebruikers

Met het Windows Insider Program for Business, of WIP4Biz, wil Microsoft bedrijven meer betrekken in het feedbackproces. Op zijn recente NexTech Africa-conferentie raadde het bedrijf MKB's en enterprise aan om de Insider Preview-builds op 1 procent van de systemen te draaien om te zien wat er gebeurt in toekomstige builds en daar op voor te bereiden.

Op sysadmin-congres Ignite in Australië kondigde Microsoft nu formeel WIP4Biz aan. Volgens Neowin is een belangrijk doel van MIP4Biz om Insider-systemen en features soepeler en makkelijker te maken voor bedrijfsomgevingen. Windows 10-chef Bill Karagounis zegt dat Microsoft meer wil kijken naar de behoeftes in bedrijven en het ontwikkelproces wil verbeteren.

Dat moet geen verrassing zijn, aangezien zakelijke gebruikers meestal meer aan een specifiek besturingssysteem zijn gebonden vanwege de eigen development. Vaak zijn intern gebouwde applicaties op een specifiek OS gestoeld en op maat gemaakte web-apps geoptimaliseerd voor een specifieke browser. Hierom duurt migratie naar een nieuw platform zo lang. Er zijn volgens Karagounis drie doelen:

1. Zorgen voor commerciële insiders in de community

Maak een community van gelijkgestemden om informatie te delen

Zorg voor engagement met WIP om enthousiasme te creëren

Voldoe aan de behoeftes van de community met productwijzigingen inclusief software-updates en ondersteunende communicatie

2. Verkrijgen van feedback op zakelijke features/functionaliteiten

Verkrijgen van schaalbare Insider-feedback op alle niveaus

Luisteren naar de eisen van zakelijke gebruikers en Insiders

Testen van de nieuwe commerciële features, migreren van zakelijke workflows naar pre-release software

3. Ondersteunen van commerciële uitrol

Leveren van informatie over nieuwe Windows-features en de voordelen ervan aan de organisatie om adoptie van eindgebruikers te ondersteunen

Zorgen voor een kanaal om realtime in gesprek te gaan met WIP en Microsoft

Delen van succesverhalen, leveren van rolmodellen en verbinden van mensen

WIP4Biz omvat verder dedicated fora, blogs en eveneementen, regelmatige enquêtes en uitgebreide documentatie om organisaties te ondersteunen die Insider-builds gebruiken. Het programma gaat over een paar maanden van start, maar je kunt je nu vast registreren door een enquête in te vullen op Microsofts WIP4Biz-website.