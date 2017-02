Welke versie van Windows 10 moet je uitrollen?

Ondanks dat er geen Windows 11 of 12 meer komt, verandert steeds van alles aan Windows 10 - behalve de naam. Thuisgebruikers komen er vrijwel niet onderuit om constant mee te veranderen en bedrijven veranderen planmatiger mee afhankelijk van welk traject ze volgen. Doorlopend uitrollen en troubleshooten is de prijs die IT betaalt voor het gebruik van Windows 10.

Verschillen smaken en opties

Je hebt nu verschillende versie van Windows 10: 1507 (de RTM), 1511 (de update uit november datzelfde jaar), 1607 (Anniversary Update van vorige zomer) en de aankomende 1703 (Creators Update). Die verschillen nopen bedrijven tot het stellen van de vraag: welke van deze versies kun je het beste uitrollen? We kijken hier naar de verschillen:

Voor zakelijk gebruik zit je meestal op onderhoudslijn CBB (Current Branch for Business). Je krijgt dan niet te maken met Insider-builds en je bent zelfs conservatiever dan de consumentenversie die onder CB (Current Branch) wordt uitgerold. Dat is namelijk eigenlijk de uitgebreide live-bèta en de issues die er bij consumenten worden uitgehaald, leveren uiteindelijk een stabielere editie op die CBB-status krijgt.

Onlangs kondigde Microsoft aan dat de allereerste versie van Windows 10 die in juli 2015 uitkwam niet meer ondersteund wordt vanaf mei. Deze versie moet je dus vermijden en uitfaseren. Als je updates hebt weten te blokkeren en machines geen latere versie draaien, moet je daar nu iets aan doen. Bovendien was het een vroege versie die niet bepaald stabiel was.

Versie 1511 kreeg bijna een half jaar later, 8 april 2016, CBB-status. Daar geldt ook voor dat hij achterloopt. We vermoeden gezien de tot nu toe genomen stappen van Microsoft dat begin 2018 de ondersteuning hiervan wordt beëindigd. Het is beter om vroeger dan later te upgraden.

Op dit moment is de Anniversary Edition de gulden standaard voor Windows 10. Hij kwam uit op 2 augustus 2016 en kreeg minder dan vier maanden later, 29 november, CBB-status.

Versie 1703, de Creators Update, is momenteel in bèta en zou binnen enkele maanden moeten verschijnen. We hebben geen idee wanneer dit CBB-status krijgt, maar gaan uit van een maand of vier na release. De nieuwe update heeft bijvoorbeeld allemaal features voor grafisch ontwerp, wat een duidelijke poging is om Apple naar de kroon te steken. Ook is de beveiliging verhoogd, is er beter apparaatbeheer en heb je als admin meer controle over updates.

Ja, er zijn wat ergernissen: patchbeheer is een hoop gedoe, de dataverzameling doet sommige mensen huiveren en het duurt even voordat de versie die iedereen krijgt daadwerkelijk stabiel is. En sommigen onder ons vinden de gebruikersinterface een beetje buitenissig in vergelijking met Windows 8. Bovendien is Cortana niet volledig, en spreekt ze nog steeds geen Nederlands, en Edge is ook niet compleet, waardoor je je soms afvraagt waar ze mee bezig zijn bij Microsoft.

Windows 10 verandert steeds, maar blijft in naam Windows 10. Zoals ik en andere collega's al vaker schreven is de verbeterde beveiliging alleen al reden genoeg om over te stappen van een eerdere versie van Windows naar het nieuwe OS. Zorg er alleen voor dat je vanaf heden de Anniversary Update gebruikt in zakelijke omgevingen en houd het blog van collega Woody Leonhard bij om te zien of er issues zijn met patchen.

Windows 10 voor conservatief gebruik

Een laatste punt: Als je heel conservatief bent en in het bedrijf jarenlang met dezelfde omgeving moet werken, kun je kijken naar de Long-Term Servicing Branch (LTSB). Deze verandert het minst snel. Securitypatches en bugfixes krijg je automatisch, maar geen feature-updates en nieuwe versie van Windows 10 moet je handmatig installeren. De Anniversary Updates heeft inmiddels LTSB-status, maar we weten niet of Creators Update die ook krijgt; 1511 is bijvoorbeeld nooit in de LTSB verschenen.

Microsoft ziet LTSB als de optie voor uitsluitend kritieke systemen, want het verslaat het nut van het snel afleveren van features waar Windows 10 voor gaat. Maar als je koste wat kost onderbrekingen door updates wilt voorkomen, is het de moeite waard om deze optie te onderzoeken.