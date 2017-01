8 tips om een efficiënt IoT-sensornetwerk uit te rollen

Een Brits waterleidingbedrijf had al 2 miljoen sensoren geïnstalleerd, maar met slimme meters zouden er nog eens miljoenen bijkomen. Dat betekende dat een flexibeler, betrouwbaarder en beveiligd datanetwerk nodig was zonder dat de kosten daarmee verder verhoogd werden. Dat laatste is een uitdaging waar we in dit artikel verder op ingaan.

Upgraden bestaande monitoring

Thames Water levert drinkwater en zorgt voor afwatering van meer dan 15 miljoen inwoners van Londen en omstreken. Het bedrijf moest voor het slimme meter-project zijn netwerkaanpak opnieuw inrichten, met een architectuur van de verbindingsprotocollen tot data-opslag en -analyse, en alles daartussen.

De organisatie schakelde consultancykantoren Accenture en Deloitte in, ontwerpbedrijf Bilfinger en IBM om samen de Technology and Transformation Alliance in het leven te roepen. Via deze organisatie moesten nieuwe manieren worden bedacht om technologische projecten te ontwerpen en uit te rollen. Een belangrijk onderdeel van het plan was het upgraden van de bestaande monitoring om geavanceerde analytics te kunnen gebruiken.

Nieuwe protocollen gefaseerd inzetten

"Ik heb een infrastructuur geërfd die over de jaren heen is ontstaan", vertelt Simon Coombs, chef van de door het bedrijf gebouwde analyticsnetwerk Intelligence Hub en manager bij Accenture. "In het centrum heb je een hoge dekkingsgraad en in de buitengebieden uiteraard niet en dat levert een breed scala aan issues op waar je als bedrijf mee om moet gaan."

Een manier om kosteneffectiever een sensornetwerk te bouwen zonder prestaties, betrouwbaarheid of beveiliging op te offeren is door gefaseerd oudere standaarden te vervangen voor nieuwe IoT-protocollen. "Met IoT heb je de mogelijkheid om veel goedkopere apparaten in te zetten", zegt Coombs. Maar de uitdaging voor bedrijven liggen in de kostenbesparing versus het ondersteunen van allerlei verschillende protocollen. "Nutsbedrijven willen uiteraard kosten reduceren, maar ze hebben ook een hoop legacy om te beheren en onderhouden."

De meeste sensoren, die variabelen als waterdruk en stroomsnelheid monitroren, zijn draadloze apparaten die verbonden zijn met telemetrie-units die op afstand zijn uit te lezen. "Die telemetrie-units ondersteunen een hele reeks protocollen, maar de meerderheid gebruikt oude als GSM of ADSL, dus het is veelal ouderwets breedband."

Cloudtechnieken

De data wordt georganiseerd door PI System van OSI Soft en werknemers kunnen er dan bij of het kan worden doorgestuurd naar de cloud voor verdere analyse. Door deze realtime datafeeds te monitoren, kan het waterbedrijf de kwaliteit verbeteren tegen lagere energiekosten. Verder wordt AWS en Microsoft Azure gebruikt. Een analyticsplatform in de cloud is een goede manier om nieuwe en oude protocollen samen te gebruiken in een langdurige transitiepriode.

Dankzij cloudtechnieken kunnen we inprikken op onze apparaten op oudere protocollen", zegt Coombs. "We hebben meer flexibiliteit met de cloud en daarmee besparen we kosten." Ook bespaart dat in het gebruiken van een ouderwets datacenters. "Vroeger duurde het maanden om je eigen inra te bouwen en jaren om te ontwikkelen", vertelt hij. "Nu kunnen we in een kwestie van dagen nieuwe aanpakken in de cloud draaien en snel nieuwe analytics testen en uitrollen."

