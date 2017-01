Voor- en nadelen van de uitrol van Chrome OS

Microsoft heeft grote stappen gemaakt met het beheer van apparaten, gebruikers en data tussen ecosystemen Exchange en Office 365, en benadrukt het verlaten van System Center ten faveure van Office 365 voor een uniforme aanpak van pc's en mobiele apparaten.

Onderwijsapplicaties

Maar de systemen zijn complex en kosten behoorlijk wat licentiegeld, zelfs met de MKB-opties die worden aangeboden. Dat is een reden dat in het onderwijs scholen zijn overgestapt op laptops met Chrome OS (oftewel Chromebooks) en Google Apps for Education (GAFE), een onderwijsversie van Google's webgebaseerde productiviteitssoftware.

Kleine bedrijven en zelfs sommige grote organisaties kunnen ook onderzoeken of een (gedeeltelijke) overstap op Google's zakelijke G Suite met Chromebooks een optie is. Vandaar dit artikel. We spraken onder meer met John Becker, die Chromebooks en GAFE heeft uitgerold bij drie Amerikaanse onderwijsinstellingen die voorheen Microsoft Active Directory en iPads van Apple gebruikten.

Voordelen hebben nadelen

Wat veel organisaties juist prettig vinden aan Active Directory - de vele features en hoge aanpasbaarheid - is volgens Becker precies wat het minder geschikt maakt voor veel scholen. "Dat sterke punt heeft twee zwaktes: de grote hoeveelheid opties en mogelijke instellingen zorgt ervoor dat je complexiteit overneemt en dat betekent dat er professionals opgeleid moeten worden met trainingen om met AD om te gaan." Veel scholen hebben daar de tijd en het budget niet voor.

Het werken met GAFE is daarentegen veel simpeler, vertelt Becker. De systeembeheerders van de drie scholen waar hij de uitrol verzorgde waren geen traditioneel opgeleide IT'ers, omdat ze zich zulke expertise niet konden veroorloven. "Active Directory staat niet in hun taakomschrijving", merkt hij wrang op.

Simpelere ondersteuning

De adminmogelijkheden van GAFE scheidt het beheer van de apparaten van de gebruikers, en bij Active Directory is dat gemengd. Met de complexiteit van AD kun je machtigingen veel beter op maat maken, maar scholen hebben geen behoefte aan zulke specifieke permissies en hebben toch niet het budget voor het personeel of de tools om ze te implementeren.

Daarnaast is het makkelijker met GAFE om gebruikers buiten het pand te ondersteunen, zoals docenten, ouders en studenten die bestanden via hun thuisnetwerken en/of persoonlijke apparaten benaderen, in plaats van exclusief via Chromebooks van de school of het schoolnetwerk.

Uitbreiden naar thuisomgeving

In een traditionele Exhange-omgeving is het volgens Becker noodzakelijk dat de AD en data-omslag zo wordt ingeregeld dat het buiten de school gebruikt kan worden. "Dat is veel werk en vereist veel support", waarschuwt hij. "Het is te fragiel zonder ondersteuning en die kosten kunnen een nachtmerrie zijn voor semi-overheidsorganisaties. Daarnaast heb je een groot hardwareplatform nodig om Office (de laptops en backend-servers) te draaien en de apps met uitgebreide opties zijn overkill voor kleinere organisaties. Dat staat in schril contrast met Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties, die juist heel simpel zijn.