Dit moet je weten over Hyper Converged Integrated Systems

Systemen die zijn ingericht als hyper-converged infrastructure (HCI) zijn de trend. HCI's bestaan uit standaard hardwarecomponenten, maar zijn ook toegesneden op speciale workloads. Ze zijn geoptimaliseerd voor een bepaald arbeidsdoel.

Omdat de mogelijkheden van een hyper-converged infrastructuur nog lang niet volledig benut zijn, zien specialisten nog veel speelruimte voor innovatie en specifiekere oplossingen. Of dit nu is op het gebied van Big Data Analytics, High Performance toepassingen of speciale oplossingen voor digitaliseringsprogamma's.

Zoals bij veel nieuwe toepassingen is de verwachting in het beginstadium heel hoog: er wordt veel beloofd en getheoretiseerd. Maar pas in de praktijk komt de capaciteit van een nieuwe infrastructuur zoals HCI echt naar voren.

Zodoende hebben de deskundigen van Gartner de moeite genomen de belangrijkste feiten, hypes en ficties rondom HCI te verzamelen. Dit is uiteraard nodig voor een objectieve aankoopbeslissing.

Basis HCI: industriestandaard componenten en composable architecture

IT-managers moeten zich allereerst afvragen: wat is eigenlijk een industriestandaard en een composable architecture?

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, want in een software gedefinieerde omgeving hangt de mate van modulariteit en flexibiliteit overwegend af van het gebruikte codeniveau.

Daarom is het zo belangrijk te bepalen wie de programmeercode controleert en wie er verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, het onderhoud en de capaciteit.

In principe moet één ding duidelijk zijn: er bestaan feitelijk geen industriestandaard componenten. Dat betekent dat een management stack van een producent niet dwingend de apparatuur van een andere onderneming kan beheren of zelfs vrije toegang geeft tot zijn opgezette software netwerk.

HCI doorstaan geen schaalbaarheid- en flexibiliteit tests in het mission critical field

HCI implementaties variëren sterk met betrekking tot flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid. De beslissende factor waar rekening mee moet worden gehouden is de exacte toepassing van de bedoelde implementatie. Doorgaans zijn HCI systemen voor workloads ontworpen die uiterst beschikbaar en virtueel zijn. Maar ook in deze context is de speelruimte groot.

Met betrekking tot schaalbaarheid zijn slechts enkele HCI-clusters probleemloos tot acht blokken te vergroten. Toch zijn er aanbieders die beloven tot wel honderd of zelfs duizend blokken aan HCI-clusters probleemloos te vergroten. De experts van Gartner waarschuwen voor zulke offertes, omdat deze aangeboden type schaalbaarheid vaak niet voldoet aan de omschrijving van Gartner van een op elkaar aansluitend en beheerde HCI-applicatie.

Het HCI kant-en-klaar model is betaalbaar

De hyper-converged infrastructure kan stapsgewijs worden bijgeschaald, doordat er extra blokken worden toegevoegd of weggenomen. Echter als voor een langere periode de vraag toeneemt en regelmatige extra blokken nodig zijn, dan kan de investering in een HCI makkelijk de initieel ingecalculeerde investering overstijgen.