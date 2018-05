5 oplossingen voor irritante printerproblemen

Iedereen kent de situatie dat je vlak voor een belangrijke vergadering een rapport wilt printen, maar dat deze bij de tweede pagina vastloopt in de machine. Vaak rest er in dat geval niets anders dan excuses maken aan de deelnemers van de vergadering en hulp inroepen om het printerprobleem op te lossen. Het is de wet van Murphy dat de meeste machines normaal gesproken prima werken, maar op het moment suprême de geest geven.

Voordat je de machine aan diggelen slaat, is het verstandig om een keer diep adem te halen en dit artikel in herinnering te roepen. Met een klein beetje geduld en concentratie, kun je het probleem waarschijnlijk oplossen en voorkomen dat je in de toekomst in de steek gelaten wordt.

1. Vastlopend papier

Dit probleem treedt op als er iets misgaat met de papiertoevoer. Soms wordt het probleem door de printer genegeerd en gaat de machine net zolang door tot er een verkreukelde baal papier in de uitvoerbak ontstaat. In andere gevallen stopt de printer halverwege en zit het vastgelopen stuk papier muurvast ergens in de machine.

Bij de meeste vastlopers gaat er op de printer een lampje branden, wat voor jou een teken kan zijn om om hulp te schreeuwen. Verstandige mensen lokaliseren waar de blokkade optreedt en proberen deze op te heffen. Als je printer zelf diagnostisch advies geeft, is het raadzaam dit op te volgen. Dit zijn de logische stappen om het probleem op te lossen:

Zet de printer uit

Als je binnenin de printer iets gaat doen, wil je niet geëlektrocuteerd worden of in aanraking komen met bewegende onderdelen. Bij een laserprinter is de hitte genererende fuser een aanvullend risico. Als je bij een laserprinter last van vastlopend papier hebt, wacht dan even een paar tellen voordat je aan de gang gaat, anders brand je jezelf aan de fuser.

Open alles wat open kan

Als niet direct duidelijk is welk onderdeel het papier blokkeert, begin dan met het openen van de invoerlade en volg het pad van het papier richting uitvoerlade. Zet ieder deurtje of paneeltje dat je open kunt zetten hierbij open.

Verwijder voorzichtig vastzittend papier en propjes

Kijk waar het papier vastzit en trek het krachtig, maar behendig en traag uit de machine. Trek indien mogelijk richting de kant waar het papier normaal op zou moeten gaan. Haal het papier niet achterwaarts (dus richting invoerlade) uit de machine, want hiermee kun je de mechanische onderdelen beschadigen. Zorg ervoor dat je echt alle papierresten verwijdert; ieder propje kan voor een nieuwe stremming zorgen. Als je onverhoopt iets in de printer hoort knakken of ziet afbreken, stop dan en bel de helpdesk.

Sluit alle luikjes en zet de printer aan

Zodra de printer weer aangezet wordt, reset de machine zich. Als de printer nog steeds aangeeft dat er een papierstoring is, check dan nog eens op papierresten en sluit alles weer af. Als de klachten blijven, moet je helaas toch de helpdesk bellen om het diep verborgen papier vakkundig te laten verwijderen.

Hoe voorkom ik dit probleem?

Net als in de meeste relaties voorkomt goede communicatie en een wederzijds respect een hoop problemen. Zorg ervoor dat je in de papierlade slechts één soort papier legt dat niet te dik is of van een kwaliteit die niet compatibel is met wat de printer eigenlijk nodig heeft. Leg daarnaast niet teveel papier in de printer en plaats het op de juiste manier, eventueel gebruikmakend van de bewegende schotjes in de lade(s).