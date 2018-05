Gartner: Je moet langere Windows 10-support eisen

Gartner-analist Stephen Kleynhans stelt dat 24 maanden beter zou zijn voor alle gebruikers. Sinds vorig jaar ondersteunt Microsoft elke halfjaarlijkse update 18 maanden. Een upgrade die in september 2017 uitkwam, wordt dus met beveiligingsupdates en bugfixes ondersteund tot maart volgend jaar.

Ondersteuning verlengd

In eerdere versies werd de support verlengd met zes maanden, om gebruikers aan de nieuwe cadans te laten wennen. Zo werd 1511, de versie die eind 2015 uitkwam verlengd tot de uiteindelijke einddatum in april dit jaar. Ook versies 1609, 1703 en 1709 kregen verlenging kregen langere ondersteuning, ook naar 24 maanden.

Maar dit gaat het bedrijf niet voor eeuwig doen, zo stelden we al in dit artikel. En inderdaad, Microsoft heeft aangekondigd dat de April 2018 Update (1803) 18 maanden wordt ondersteund. Analist Kleynhans en Gartner-collega Michael Silver kondigden vorige maand al aan in een rapport dat de twee jaar voor Windows 10 slechts tijdelijk zou zijn.

Zes maanden langer

Ze hadden gelijk. Die zes maanden extra zijn nu officieel van de baan. Tegelijkertijd kondigde Microsoft wel aan dat er ondersteuning mogelijk is na 18 maanden voor bedrijven tegen een aanvullend tarief. Over de exacte prijs daarvan maakte het bedrijf overigens niets bekend. Kleynhans en Silver raden bedrijven aan dat ze als ze vinden dat 18 maanden te kort is - zoals veel klanten aangeven bij de analisten - ze Microsoft onder druk zetten om zes maanden extra te krijgen.

"Leg de vraag vanuit het bestuur neer bij Microsoft om de levenscyclus van Windows 10 Enterprise en Education op te rekken naar 24 maanden", zeiden de twee analisten in hun rapport. Tegelijkertijd raadden ze bedrijven aan om te budgetteren voor verlening van de ondersteuning na die 18 maanden omdat voor sommige systemen IT het tempo niet zal kunnen bijbenen.

Rekening met het ergste

De Gartner-analisten hadden ook een heldere waarschuwing: "Hoewel de optie van betaalde ondersteuningsverlening wellicht aantrekkelijk lijkt, vermoeden we dat dit in de praktijk behoorlijk prijzig zal worden en het dient vermeden te worden als dat mogelijk is", aldus Kleynhans en Silver in hun rapport. "Klanten moeten hopen op het beste scenario, maar rekening houden met het ergste", aldus Kleynhans in een interview naar aanleiding van het rapport.

Hierna: 24 - 18 = veel meer dan 6.