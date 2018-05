Microsoft 365 laat IT'ers zien wat belangrijk is aan Windows

Voor de meeste bedrijven is Microsoft 365 de simpelste en goedkoopste manier om Windows en Office aan te schaffen, samen met enkele mobiele beveiligingsdiensten. Vooral als ze personeel die met klanten omgaan (wat Microsoft als eerstelijnspersoneel omschrijft) onderdeel willen maken van hun digitale bedrijfsvoering.

Meer dan set tools

Maar Microsoft 365 is meer dan een update van de Microsoft Enterprise Agreement: het belangrijke punt voor bedrijven is dat complexiteit en kosten van het beheer van apparaten en gebruikers wordt verlaagd in een wereld waarin Windows simpelweg een ander stukje zakelijke software is (hoewel het nog steeds een belangrijke is).

Dat maakt de updates voor Microsoft 365 die het bedrijf vorige week aankondigde meer dan een nieuwe set tools. Microsoft hoeft tenslotte geen nieuwe versie van Office uit te brengen om nieuwe features te introduceren bij klanten, gebruikers van Office 365 (ook onderdeel van Microsoft 365) zien ze elke maand, samen met cloudversies van Exchange en SharePoint die regelmatig worden verbeterd.

Meegroeien

In de tweede helft van dit jaar komt Office 2019 uit (in dit artikel zie je een vooruitblik gebaseerd op de functionaliteiten die zijn verschenen in Office 365) maar dat pakket is vooral bedoeld voor klanten die het idee van een abonnementenmodel niet prettig vinden en ook afhaken bij het idee van doorlopende wijzigingen.

Windows-klanten krijgen niet eens een keuze: elke zes maanden is er een update voor Windows 10 - deels omdat het risicovol is om gebruikers verouderende versies van het besturingssysteem te laten gebruiken, aangezien de meerderheid van de aanvallen kwetsbaarheden gebruiken die maanden tot jaren geleden al zijn gepatcht.

Sterker beheer

Maar als je belangrijke nieuwe zakelijke features zoekt voor Windows, dan vind je ze in Microsoft 365 en diens regelmatige updates. Dat is leuk en aardig voor gebruikers, maar voor IT is het verbeterde beheer vooral aantrekkelijk - zonder de tijdvretende configuratie die meestal wordt vereist.

Boven alles is Microsoft 365 een poging om het voor IT-teams en bedrijven makkelijker te maken om de hogere cadanssnelheid van Windows 10 en Office-elementen bij te benen. Die zijn gewend aan langzame, pijnlijke migratietrajecten die jaren duren en waarbij ze tegen veel compatibilietistproblemen aanlopen en software-issue op onverwachte plekken vinden.